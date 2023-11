Ángel de Brito y Juana Viale se bajaron de los Martín Fierro

También Juana Viale fue tentada para ser la dupla en la conducción del evento que será el próximo lunes 27 de noviembre en Estados Unidos, pero al igual que el periodista no aceptó el ofrecimiento.

"La Visa te la aprueban en dos minutos, yo me bajé porque hablamos de una plata, no me mandaron los tickets, ni la reserva del hotel, ni el adelanto que había pedido", fundamentó el conductor sobre por qué se inclinó por no aceptar la propuesta laboral.