Caucetera 5 - 3 Aberastain

SEC 3 - 2 Argentino

La fecha 2 se completará este miércoles, desde las 21.45, con Social Celeste vs. UVT “Comunitario”; Sarmiento S23 vs. Social; Estudiantil S23 vs. Sarmiento; Vortex vs. Lomas Rojo (en Lomas) y Huarpes vs. Bancaria Blanco.

Vortex decidió ceder la localía porque está terminando de reacondicionar la cancha del ex club Mutual del Banco San Juan.