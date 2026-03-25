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Adorni retoma la agenda oficial y vuelve a las conferencias tras las polémicas

El Jefe de Gabinete busca recuperar la iniciativa política con una serie de reuniones ministeriales.

Tras varias semanas atravesadas por cuestionamientos y tensiones internas, Manuel Adorni retoma esta semana su agenda de reuniones mano a mano con ministros y reanuda este miércoles sus conferencias de prensa en la Casa Rosada. La decisión forma parte de una estrategia del Gobierno para recuperar centralidad política y dejar atrás las polémicas en torno del jefe de Gabinete.

El funcionario volverá a la sala de conferencias por primera vez en casi dos meses, con una exposición prevista para las 11. En Balcarce 50 apuntan a reinstalar una dinámica de comunicación más activa y visible, luego de un período en el que la agenda pública quedó dominada por las polémicas.

En paralelo, Adorni reactivará los encuentros mano a mano con integrantes del Gabinete, una modalidad que había impulsado desde su llegada a la jefatura de ministros y que en las últimas semanas perdió continuidad. El objetivo es retomar el control de la gestión y coordinar prioridades en un contexto de desgaste político.

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Reordenamiento interno y exposición pública

Según pudo reconstruir un medio nacional, el jefe de Gabinete mantendrá reuniones con funcionarios clave como Federico Sturzenegger, Juan Bautista Mahiques, Sandra Pettovello y Alejandra Monteoliva, entre otros. Se trata de áreas centrales del Gobierno y de dirigentes con peso propio dentro del esquema libertario.

La reactivación de esa agenda funciona como una señal hacia adentro del Gabinete, donde en las últimas semanas se evidenció la necesidad de ordenar la coordinación política. También apunta a reforzar apoyos en medio de versiones sobre cambios en el equipo de Gobierno.

El regreso a las conferencias de prensa se inscribe en la misma lógica. En el oficialismo consideran que la exposición pública de Adorni es clave para retomar la iniciativa y salir del eje de los cuestionamientos. Además, el viernes está prevista una actividad en la que se mostrará junto al presidente Javier Milei, Karina Milei y Pettovello, en un gesto de respaldo político.

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