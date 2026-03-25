Tras varias semanas atravesadas por cuestionamientos y tensiones internas, Manuel Adorni retoma esta semana su agenda de reuniones mano a mano con ministros y reanuda este miércoles sus conferencias de prensa en la Casa Rosada. La decisión forma parte de una estrategia del Gobierno para recuperar centralidad política y dejar atrás las polémicas en torno del jefe de Gabinete.
Adorni retoma la agenda oficial y vuelve a las conferencias tras las polémicas
El Jefe de Gabinete busca recuperar la iniciativa política con una serie de reuniones ministeriales.