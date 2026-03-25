Adorni retoma la agenda oficial y vuelve a las conferencias tras las polémicas

Reordenamiento interno y exposición pública

Según pudo reconstruir un medio nacional, el jefe de Gabinete mantendrá reuniones con funcionarios clave como Federico Sturzenegger, Juan Bautista Mahiques, Sandra Pettovello y Alejandra Monteoliva, entre otros. Se trata de áreas centrales del Gobierno y de dirigentes con peso propio dentro del esquema libertario.

La reactivación de esa agenda funciona como una señal hacia adentro del Gabinete, donde en las últimas semanas se evidenció la necesidad de ordenar la coordinación política. También apunta a reforzar apoyos en medio de versiones sobre cambios en el equipo de Gobierno.

El regreso a las conferencias de prensa se inscribe en la misma lógica. En el oficialismo consideran que la exposición pública de Adorni es clave para retomar la iniciativa y salir del eje de los cuestionamientos. Además, el viernes está prevista una actividad en la que se mostrará junto al presidente Javier Milei, Karina Milei y Pettovello, en un gesto de respaldo político.