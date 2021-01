WhatsApp pone nuevas condiciones y no te gustarán

Facebook tendrá todos tus datos de WhatsApp

Básicamente, para seguir usando WhatsApp a partir de ahora tendrás que aceptar la integración de todos tus datos con los servicios Facebook, incluyendo la trasferencia de:

La información de registro de tu cuenta (como tu número de teléfono), datos de operaciones, información relacionada con el servicio, información sobre cómo interactúas con los demás (incluidas las empresas) cuando usas nuestros servicios, información sobre tu dispositivo móvil y la dirección IP; además, es posible que compartamos otros datos según se describe en la sección “Información que recopilamos” de la Política de privacidad, así como la información que obtengamos con tu consentimiento o mediante previo aviso.

Es decir, al aceptar los nuevos términos de WhatsApp aceptas también las trasferencia de tus datos a Facebook con la excepción de las conversaciones. En ningún caso Facebook tendrá acceso a tus conversaciones, pero sí al resto de elementos que sirven para identificarte. Recordemos que las conversaciones de WhatsApp están cifradas de punto a punto, por lo que nadie puede acceder a ellas.

El número de teléfono, el modelo del móvil, la IP, etc. son elementos que se pueden cruzar para generar un perfil tremendamente detallado del usuario, sin que la compañía necesite acceder a las conversaciones o espiarte a través del móvil.

Como decimos, los nuevos TOS suponen, de facto, la integración de los datos de ambos servicios, quiera o no el usuario. Algo que, por cierto, Facebook anunció en julio y que es extensible a Messenger, WhatsApp e Instagram.

Hasta el momento, Facebook permitía (vía WhatsApp) que fuera el usuario el que elegía si quería compartir ciertos datos o no. Pero, a partir de la entrada en vigor de los nuevos TOS, se aplicará a todos los usuarios del servicio. Solo habrá una excepción.

Independiente para los usuarios europeos

La excepción, como siempre, serán los usuarios con cuentas europeas. A ellos no les afectará la integración de los datos entre ambas empresas. Se trata de una de las consecuencias directas de la GDPR, que limita el uso y la transferencia de los datos en casos como el de WhatsApp y Facebook –y también ocurrirá lo mismo con la reciente adquisición de Fitbit por Google–.

De hecho, los TOS de WhatsApp ya advierten de la situación en la Unión Europea respecto a los datos de los usuarios:

Actualmente, Facebook no usa la información de tu cuenta de WhatsApp para mejorar las experiencias con los productos de Facebook ni proporcionarte anuncios más relevantes en la plataforma.

La compañía aclara, además:

Existe una versión europea separada de la política de privacidad que es diferente, de acuerdo con las diferentes leyes. No hay cambios sustanciales en el procesamiento de datos subyacente en la UE, en particular, WhatsApp todavía no comparte los datos de usuario de WhatsApp de la UE con Facebook con el propósito de que Facebook use estos datos para mejorar productos y anuncios.

Ambos servicios, no obstante, sí que comparten información relacionada con la infraestructura (analíticas, servidores o identificación del usuario para el servicio) mientras utilizas WhatsApp.