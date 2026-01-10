Viajes en solitario: por qué los argentinos lideran la tendencia en la región

Un estudio de la plataforma Preply reveló que el 93% de los argentinos considera que saber inglés es una ventaja fundamental al viajar, ya que amplía las posibilidades de comunicación y conexión cultural. Argentina, además, es el único país de Latinoamérica dentro del top 5 de los más decididos a viajar en solitario, un dato que especialistas asocian al buen nivel de inglés que reflejan evaluaciones internacionales como el TOEFL iBT.

Viajar solo ya no implica aislamiento. Al contrario, se vincula con autonomía, información disponible en el celular y la libertad de armar planes propios. De hecho, el 36% de los viajeros suele salir acompañado, pero una vez en destino elige recorrer museos, restaurantes o monumentos por su cuenta, sin depender de agendas ajenas.

Viajes más cortos y llenos de acción

A este fenómeno se suma un cambio generacional. Según proyecciones de Airbnb para 2026, los viajes largos y contemplativos pierden terreno frente a escapadas breves e intensas, impulsadas principalmente por jóvenes de la Generación Z. Para este grupo, viajar no es sinónimo de descanso, sino de adrenalina, movimiento y estímulos constantes.

Las playas tranquilas y los destinos aislados ceden lugar a ciudades con vida cultural, gastronomía diversa y nocturnidad activa. La consigna es aprovechar cada minuto y volver con la sensación de haber vivido mucho en poco tiempo. Las redes sociales y los desafíos virales que muestran cómo recorrer un destino en 24 o 48 horas también empujan esta forma de viajar.

El boom de los viajes express al exterior

En Argentina, la tendencia ya se refleja en los números. Las búsquedas para realizar viajes relámpago al exterior crecieron más de un 150% pensando en 2026. La cercanía y la conectividad aérea convierten a destinos como Río de Janeiro, Búzios y Florianópolis en favoritos para escapadas de fin de semana.

La lógica es simple: aprovechar feriados o huecos en la agenda para cruzar la frontera por uno o dos días. Este nuevo perfil de turista prioriza la acumulación de experiencias por sobre el confort, eligiendo vivir la ciudad a fondo antes que instalarse en un hotel all inclusive.

Viajar para aprender y no solo para mirar

Que los viajes sean cortos no significa que sean superficiales. Todo lo contrario. De cara a 2026, crece la demanda de experiencias auténticas, aquellas que permiten comprender la cultura local más allá de los circuitos tradicionales.

Las reservas de actividades vinculadas a la gastronomía, el arte barrial, la historia y la naturaleza están en alza. El viajero moderno busca involucrarse, aprender y entender cómo vive la gente del lugar. En Buenos Aires, por ejemplo, una de las propuestas más buscadas invita a recorrer la ciudad desde una mirada antropológica, reflejo de un turismo más curioso y participativo.

Solos, libres y sin horarios

El crecimiento de los viajes en solitario es uno de los datos más fuertes del informe. Cada vez más personas eligen dejar pareja o amigos en casa para viajar solas, sin negociar horarios, comidas ni recorridos. En ese mapa, Río de Janeiro se convirtió en el principal imán para argentinos que viajan solos, con un aumento del 200% en las reservas bajo esta modalidad.

El perfil que emerge es el de un viajero independiente, seguro y enfocado en su propio ritmo y crecimiento personal. Todo indica que 2026 marcará una forma distinta de recorrer el mundo, con menos reglas, más libertad y experiencias diseñadas a medida.