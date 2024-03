En primera instancia, relató: “Hoy les vengo a hablar acá por algo que me está pasando que es muy feo. Estoy buscando abogado o abogada porque hoy fui a una peluquería acá cerca de mi barrio y le pedí que por favor si me podía cortar el pelo hasta la altura de la pera y me dijo que sí, que no había problema. Hasta ahí todo bien el tema”.

“Empezó a cortar, empezó a cortar y cuando terminó, dijo ok, perfecto, hemos convertido esta mujer en un hongo. No sé qué hacer porque la verdad no quiero salir a la calle y que me digan, ahí viene el hongo”, señaló angustiada mientras mostraba el fallido corte que le hicieron.