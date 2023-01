Una chica contó su estrategia para lavarse el pelo una vez al mes

Según contó, dejó de comprar shampoo, acondicionador y las típicas maquinitas para afeitarse durante un año y pudo ahorrar más de 400 euros. Además, esta no es la única manera en la que Chloe cuidar la economía y el medio ambiente.

La joven explicó que también limitó lavarse el pelo solo una vez al mes, únicamente con agua, y procura hacerlo en un tiempo máximo de dos minutos.

“Me aseguro de no pasar más de dos minutos en la ducha ahora, lo que no me deja tiempo para afeitarme tampoco. Pero, de ninguna manera, estoy horrorizada por el bosque de pelos oscuros que comenzaron a crecer”, explica la joven en una entrevista con Fabulous.

Chloe, a pesar de las duras críticas que recibió cuando dio a conocer su método, está orgullosa de lo que logró. “De hecho, ver crecer pelos en mis partes que anteriormente estaban depiladas es una insignia de honor y un recordatorio diario de mi momento “kerching” y plan para ser superaustera, para poder asegurarme de poder pagar la factura de calefacción y comprar comida”.

Ella se defendió y explicó que esto lo hacía por el alto costo de vida que le implicaban ciertas actividades diarias, como lavar su pelo todos los días o gastar miles de máquinas de afeitar por mes.

“Hago todo lo posible para ahorrar uno o dos centavos. Me desafío a mí misma todos los días para encontrar formas cada vez más ingeniosas de reducir costos”, contó a Fabulous.