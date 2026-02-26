Un país implementó la semana laboral de cuatro días

El esquema contempló una condición central: mantener la productividad intacta. El modelo proponía trabajar el 80% del tiempo, pero cobrar el 100% del salario, siempre que el rendimiento no bajara.

Cómo funcionó la semana laboral de cuatro días en Alemania

El proyecto incluyó a unos 900 empleados de distintos rubros. Cada empresa reorganizó su dinámica interna y redujo aproximadamente cuatro horas semanales de trabajo.