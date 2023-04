Un hombre tomó un martillo y destrozó todo en un supermercado

Los empleados del supermercado intentaron detener al hombre, pero él era demasiado fuerte y violento. El hombre siguió rompiendo cosas mientras la gente intentaba escapar.

Finalmente, la policía llegó al supermercado y logró detener al hombre. Nadie resultó herido, pero el daño ya estaba hecho. El supermercado quedó destrozado y la gente de la comunidad quedó traumatizada por la experiencia.

Homeless Man Smashes Jewelry Cases In Walmart Because He Wanted To Go To Jail