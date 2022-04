Un hombre denunció a los medios que lo quieren matar "por lindo"

Según denunció de De Sousa, desde el 2006 lo siguen por la calle y es allí donde lo amenazan con matarlo por ser atractivo y codiciado por muchas mujeres. En la entrevista, contó la situación que vivió cuando volvía de su trabajo y fue interceptado por personas conocidas, quienes le habrían dicho en ese momento: “Este tipo es mágico, sabe todas las cosas, las guainas lloran por él y él va a descubrir todo de nosotros en San Vicente”.

Además, el hombre contó que otra persona manifestó que “por ser lindo” tendrían que matarlo y consumirlo.

En el insólito relato, además contó que cuando iba a trabajar “eran como carreras de autos” persiguiéndolo a donde sea que se dirigía. También reveló que entre las personas que lo seguían y querían realizarle cosas atroces, se encuentran individuos extranjeros.

“Había una oficial que dijo que me quería, y ellos me tienen celos. Después tengo otras guainas que me aman a mí me mezquinan. Y los tipos me tienen celo, pero la suerte me dio Dios, es así”, contó el joven. Según explicó al medio loca, Elías habría ido a la comisaria segunda a denunciar el hecho, y no quisieron tomarle la denuncia.