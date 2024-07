Un atleta olímpico usa OnlyFans para generar ingresos

Respecto a su participación en la plataforma que ofrece contenido para adultos, el atleta reveló que su papá lo incentivó a que se animara a hacerlo. “Cuando era más joven, mi padre me decía: ‘Si ganas una medalla de oro olímpica, vale un millón de libras”. Pero no es ni de lejos esa cifra, y puedo decírtelo como alguien que ganó una medalla de oro olímpica. También me decía: ‘Publica cosas en Instagram, pero cuando el producto es gratuito, como Instagram, tú eres el producto’, contó.

Así, el británico incursionó en la plataforma para adultos en septiembre de 2021 y desde ahí se mantuvo activo con 570 fotos, 54 videos y recibiendo miles de me gusta y suscriptores que pagan desde 7,75 libras (casi 10 dólares) a 42 de la moneda inglesa (54 dólares) para ver su contenido.

Jack Laugher les avisó a sus seguidores que publicará menos contenido por estar en los Juegos Olímpicos

En su último vídeo del 14 de julio, Laugher les dijo a sus seguidores que no iba a poder estar tan presente en la plataforma por tener que competir en París 2024. “No veo la hora de competir en los Juegos Olímpicos. Obviamente, con la competición que se avecina, voy a estar menos activo. De todos modos, he reducido un poco mi actividad antes de estos Juegos”, detalló.