TikTok: cómo evitar que una persona sepa que se ha revisado su perfil

Sin embargo, la función de TikTok tiene algunos puntos que algunos podrían considerar un inconveniente. Y es que, otros usuarios también pueden ver que uno ha visitado su perfil a través de la misma opción. Afortunadamente, hay una manera de evitar que esto suceda.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que ningún usuario puede ver que ha visto su perfil si la opción de ver no está disponible en la cuenta. Esta función está disponible gracias a la última versión de TikTok, pero se activa de una forma progresiva para cada región del mundo.

Si un usuario va a su perfil y no aparece el ícono del ojo en la zona superior, significa que esta opción no está disponible en su cuenta y por tanto no pueden saber si se ha visto un perfil ajeno o no.

Pasos si no se quiere que una persona sepa que se ha visto su perfil en TikTok

Ahora, si esta función ya está disponible en la cuenta y se desea evitar que alguien sepa que ha sido ‘stalkeado’ por uno, hay que seguir el siguiente tutorial:

1. Acceder a TikTok e ir a la sección del Perfil.

2. A continuación, pulsar en el ícono con forma de ojo que aparece en la zona superior de la pantalla. Recordar que si este no aparece, significa que la función todavía no está disponible. En ese caso se tendrá que esperar a que TikTok la incluya en la cuenta.

3 Una vez dentro de la sección de visualizaciones del perfil de TikTok, pulsar en el ícono del engranaje que aparece en la zona superior.

4. Por último, desactivar la opción llamada ‘Historial de visualizaciones del perfil’.

Si se va a la vista del perfil de TikTok y está deshabilitado, no hay que hacer nada porque cuando esté inactivo ningún usuario podrá ver que viste su perfil. Por supuesto, la aplicación no permite verificar quién ha visto el perfil a menos que se habilite esta opción.

Así se puede utilizar efectos de voz en TikTok

1. Abrir TikTok y presione el + (signo más) en la parte inferior para comenzar a grabar el video.

2. Presionar el botón Grabar. Realizar la grabacioón del video como de costumbre, luego tocarlo una vez más para pausar o detener la grabación. Cuando se haya terminado de grabar, tocar la marca de verificación.

3. En la galería de opciones en la parte superior derecha, tocar Efectos de voz.

4. Cuando se abra la ventana desde la parte inferior, tocar para escuchar cada efecto. Si se desea utilizarlo, seleccionarlo y tocarlo fuera de la ventana. Si se decide no usar el efecto, tocar Ninguno en el extremo izquierdo.

5. Luego se puede aplicar otros efectos al video, como texto o calcomanías. Hacer clic en Siguiente cuando se haya terminado.

6. Continuar para elegir las opciones de publicación, guardar el video o simplemente tocar Publicar como cualquier otro video que se crea.

Finalmente, para subir un video y aplicarle un efecto de voz el proceso es exactamente el mismo: una vez descargado el video, hay que hacer clic en el efecto de voz y luego seleccionar el efecto que se desea aplicar a dicho video.

Cabe señalar que a veces los efectos de voz de TikTok pueden ser un poco molestos, especialmente si el video descargado no tiene buena calidad de audio. En estos casos, es mejor no aplicar ningún efecto.