Siete señales para reconocer una infidelidad en tu pareja

Desde la perspectiva del médico psiquiatra y sexólogo Walter Ghedin (MN 74794), “las causas de una infidelidad no siempre se relacionan con una crisis de pareja. Existen personas que, por su estructura de personalidad, buscan nuevos estímulos o validación, mientras que otras atraviesan carencias afectivas o sexuales”.

Por su parte, el licenciado en Psicología y sexólogo Mauricio Strugo (MN 41436), señaló que “la infidelidad muchas veces es síntoma de que algo en el sistema de pareja no está funcionando. Aunque existen muchas formas de manifestar el malestar, la infidelidad suele ser una manera abrupta de romper con la quietud del vínculo”.

Señales para reconocer una posible infidelidad

Detectar una infidelidad no siempre es sencillo ni existe un ado de “síntomas” infalible. Pese a esto, los especialistas identificaron algunos patrones que pueden servir de alerta.

Desatención y distanciamiento emocional. Para Strugo, “la desatención es la primera señal a tener en cuenta”, así como la “falta de deseo y de paciencia”. Faur coincidió: “Cuando advertís una distancia en tu pareja, comportamientos evitativos y que da vuelta el celular, son señales para conversar”.

Conductas evasivas y ocultamiento. Strugo remarcó que "mensajes borrados, ocultar el teléfono y conductas que generan desconfianza como llegar más tarde de lo habitual pueden ser indicios". Ghedin agregó que "el uso del teléfono en horarios inusuales o esconderse para hablar" suele ser un comportamiento frecuente.

Rutinas y hábitos alterados. "Excusas repetidas para salir con amigos/as y cambios en la forma de vestir o mayor cuidado personal repentino" aparecen en la lista de Ghedin. El especialista indicó que "la pareja puede notar que el otro gasta más, se muestra más flexible o evita ciertos lugares si sabe que puede coincidir con la o el amante en ellos".

Variaciones en la intimidad sexual. Según Ghedin, "disminuye la frecuencia del sexo o, por el contrario, la pareja propone prácticas o poses inusuales. También pueden aumentar o disminuir los reclamos afectivos".

Comportamientos en redes sociales. "Poner likes o comentarios a personas desconocidas y actividad virtual poco habitual o secreta" figuran entre los cambios que suelen llamar la atención, según el psiquiatra.

Cambios inexplicables en el estado de ánimo o la rutina compartida. "Puede aparecer una tregua inexplicable en las demandas y en los conflictos de pareja, o por el contrario, aumentar los reclamos afectivos como 'vos no me das lo que necesito'", describió Ghedin.

Actitudes sospechosas en situaciones compartidas. El sexólogo mencionó que "evitar determinados lugares o mostrar ansiedad, por ejemplo durante las vacaciones o fines de semana" pueden ser pistas más sutiles.

Sobre estas conductas, Faur recomendó no volverse “detectives” de la pareja, sino abrir la comunicación: “Lo importante no es revisar celulares, sino decir ‘hay algo que me hace sentir incómoda/o y necesito saber qué está pasando’”.

¿Cómo impacta la infidelidad en la confianza y la autoestima?

El golpe a la confianza y a la autoestima es transversal. Strugo comparó el impacto con “una herida en carne viva que se va tratando de a poco, con trabajo personal y de pareja, y con el otro dispuesto a recuperar la confianza y mostrar arrepentimiento”.

Ghedin advirtió que “la persona engañada siente extrañeza tanto por su compañero desleal como por sí misma, y allí se asienta el núcleo del dolor: en la autocrítica y la devaluación personal”. Según el psiquiatra, “las mujeres son más susceptibles a la crítica personal y sufren por el impacto en los roles que construyeron, mientras que en los hombres el golpe afecta la virilidad y la percepción de dominio”.

En este punto, Faur subrayó la complejidad del proceso de recuperación: “No es sencillo recuperar la confianza, es todo un trabajo para hacer. Pero la verdad es que cuando dejamos de juzgar, dejamos de ser detectives y tratamos de entender qué es lo que pasó, hay algunas cosas que importan. Si vamos a volver a hacer un acuerdo, no volvemos más sobre lo que pasó. Ya está, prescribió. No vale que en la próxima discusión se vuelva sobre el tema. Hemos hecho un acuerdo, decidimos seguir juntos, es un nuevo acuerdo y adelante. Si no estamos seguros, no hagamos el acuerdo y no sigamos adelante porque no puedo torturar al otro toda la vida con esto”.

¿Es posible volver a confiar en el amor después de una infidelidad?

Los especialistas coinciden en que reconstruir la confianza exige un proceso complejo, que requiere trabajo personal y compromiso de ambas partes. Strugo sostuvo que “la confianza nunca vuelve a ser como antes, pero la cicatriz no impide continuar. Confiar no significa entregarse totalmente; el aprendizaje debe ser que el amor no sea ciego y que empiece por uno mismo”.

Faur aportó que “hay parejas resilientes que, tras una infidelidad, logran recomponer el vínculo y hasta salir fortalecidas". La especialista aseguró que se trata de relaciones que “cuando hay una voluntad de seguir adelante, ponen en valor muchas cosas de intimidad emocional y de confianza en el otro y se recomponen”.

“Son como esas porcelanas japonesas, las kintsugi, que, en realidad, cuando se rompen, se reparan con polvo de oro -comparó-. Yo digo que son parejas que tienen oro en polvo. O sea, que la grieta que generó el engaño se cubrió con oro y que ahora quedaron mucho más bellas, más maduras. Que pueden incluso entender que la sexualidad necesita un refresh, que tienen que hacer algo sexualmente para reavivar un poco ese espacio, que no es tan fácil".

Ghedin destacó que “tras la infidelidad, la comunicación suele mejorar y las parejas deben ajustar los desacuerdos, aunque la desconfianza persiste mucho tiempo”.

El proceso de reparación emocional, según los expertos, implica hablar con claridad, preguntar en vez de suponer, y evitar el rol de detective. “Ser fiel es ofrecer la confianza como un acto de fe. Y la fe es el motor de la esperanza. ‘Te creo’ son dos palabras que te hacen dormir tranquilo y despertar en tu mejor versión”, concluyó Faur.