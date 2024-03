En este sentido, mencionó que la experiencia le provocó hasta ataques de pánico, entre otros malestares. "Teníamareos, taquicardia, sensación de que me iba a desmayar y me faltaba el aire", contó. En otro video, reveló que para calmar los nervios, se puso a lavar ropa a mano.

El video de las quejas acumuló más de 910.000 reproducciones y las reacciones en las redes sociales han sido mixtas. Mientras algunos usuarios se mostraron comprensivos y compartieron experiencias similares, otros criticaron a la mujer por no valorar su oportunidad para descansar. "Prefiero que me dé ansiedad en un 'resort' a que me dé en una oficina trabajando", comentó uno de ellos.