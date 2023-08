Se divorció para ponerse de novia con un actor y la estafaron

En el video, relató que había empezado a hablar con el supuesto Dacre Montgomery, el atractivo actor australiano que se hizo reconocido en la exitosa producción de Netflix, en un foro de artistas, aunque nunca lo había visto en persona ni había hablado con él por teléfono. Si bien al principio esta persona no se había identificado como Dacre, luego de avanzar en la conversación, se lo “confesó”.

Con el tiempo, el joven le comentó que no estaba pasando por un buen momento con su pareja actual, la modelo australiana Liv Pollock, y que había logrado tener una conexión única con ella a través de sus conversaciones por chat. Sin embargo, él le decía que no podía atender sus llamadas para que su novia no se enterara de su vínculo secreto.

Después de declararse mutuamente su enamoramiento, el hipotético Montgomery comenzó a sacar provecho de la situación: le dijo que se divorciara de su esposo y que le empezara a mandar dinero. El engaño llegó a tal punto que la mujer nunca sospechó de que podría tratarse de otra persona, por lo que decidió hacer todo lo que su amado le pedía.

Para mantener la confianza de la chica, el falso Dacre le mandaba detalles de lo que pasaría en la nueva temporada de Stranger Things, aunque, inocentemente, McKala nunca se dio cuenta de que todos esos datos ya estaban en internet desde hace semanas.

Además, el equipo de Catfished, le hizo ver a la joven que el verdadero actor ganaba 15.000 dólares por capítulo aproximadamente, por lo que era poco probable que le hable a ella para pedirle dinero.

Luego de una serie de pruebas, le explicaron que todo se había tratado de un fraude: “Llegamos a la conclusión de que estás hablando con lo que se llama un estafador romántico que te investigó, miró tu perfil detrás del escenario, tu Facebook y básicamente se está transformando en esta persona que vos querés que sea”.

Pese a las dudas, Mckala confesó que “cayó en la trampa” porque había decidido confiar en él ya que para ella “el amor hace que hagas cosas locas e irracionales”.