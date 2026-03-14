Riesgos sobre el consumo de energizantes antes del entrenamiento

Ingredientes principales y su impacto en el organismo

La cafeína es el componente más estudiado y suele estar asociada a la mejora del estado de alerta, la concentración y la resistencia. Sin embargo, en algunas bebidas energéticas la cantidad de cafeína supera ampliamente la dosis recomendada para adultos y adolescentes, lo que eleva el riesgo de taquicardia, hipertensión y trastornos del sueño. Los electrolitos, como el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio, colaboran en reponer sales perdidas durante la sudoración, pero no siempre se hallan en proporciones adecuadas.

El azúcar es otro ingrediente clave. Un aporte adecuado puede sostener el nivel de energía durante ejercicios prolongados, pero muchas bebidas energéticas contienen dosis excesivas, que sobrepasan la recomendación diaria, sobre todo en niños y adolescentes. Tanto las vitaminas del complejo B como extractos como el ginseng o la taurina brindan beneficios acotados y su abuso puede originar toxicidad hepática o síntomas digestivos.

Efectos secundarios y grupos de riesgo

El consumo habitual o excesivo de bebidas energéticas puede provocar nerviosismo, alteraciones en el sueño, cambios de ánimo, palpitaciones y trastornos digestivos. Según la American Academy of Pediatrics, los menores de doce años no deberían consumir cafeína en ninguna cantidad y los adolescentes deben limitarse a menos de 100 miligramos diarios. El riesgo es mayor en personas con enfermedades cardíacas, renales, hepáticas o neurológicas, así como en embarazadas y mujeres en período de lactancia.

Mezclar bebidas energéticas con alcohol incrementa los riesgos, ya que puede enmascarar los síntomas de intoxicación y favorecer el consumo excesivo de alcohol. La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) prohibió la venta de bebidas energéticas que combinan alcohol y cafeína por sus efectos perjudiciales.

Recomendaciones y precauciones para un consumo responsable

Los especialistas aconsejan leer con atención la etiqueta de estos productos y conocer su composición antes de consumirlos. La suma de cafeína, azúcar, vitaminas y otros suplementos puede exceder los límites seguros, especialmente si se mezclan con productos similares o medicamentos. En caso de duda, recomiendan consultar a un profesional de la salud para valorar si corresponde su uso según el estado físico y requerimientos individuales.

Para quienes deseen mejorar el rendimiento deportivo, resulta más seguro apostar por una hidratación adecuada y una dieta equilibrada, para asegurar el aporte de energía y nutrientes apropiados. El consumo ocasional y moderado de bebidas energéticas puede no representar un riesgo importante en adultos sanos, pero la frecuencia o los excesos pueden tener consecuencias negativas a largo plazo.

Impulso temporal y necesidad de control

Las bebidas energéticas pueden ofrecer un impulso temporal durante el ejercicio, aunque sus riesgos deben ser evaluados con atención. La información, el control de las dosis y la consulta médica constituyen elementos clave para tomar decisiones responsables que protejan la salud, sobre todo en menores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.