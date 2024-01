Reto visual: ¿Cuál es el vampiro infiltrado en la fiesta?

¿Qué se puede apreciar en la imagen del reto visual? Pues a varias personas en una reunión. Entre ellas, hay un vampiro que probablemente tenga pensado hacer algo malo. ¿Eres capaz de identificarlo? ¡Que comience la búsqueda!

image.png

Solución del desafío visual

Perder es parte del juego y no siempre se puede ganar. Eso debe recordar. Si no encontró al vampiro, no pasa nada. Levante la cabeza. Si quiere conocer la ubicación exacta del personaje, mire la siguiente imagen. Ahí se revela la solución del reto visual.

image.png

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

Es interesante resaltar que estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quiere participar en otras pruebas como esta, hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento.

Otra prueba de reto visual

En esta otra imagen que ofrece un nuevo reto visual se puede apreciar un gran número de botines y todos lucen geniales, pero el detalle es que hay uno que no tiene par. Ese es el que usted debe localizar en 8 segundos. El tiempo vuela, así que esfuérzate al máximo.

image.png

Solución del desafío visual

Si llegaste hasta este punto de la nota tal vez sea porque no fuiste capaz de triunfar en el reto visual. Si eso pasó, no te sientas mal y ahora mismo sabrá dónde está exactamente el botín que no tiene par, y solo mire la siguiente imagen.