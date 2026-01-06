Receta fácil e imperdible de solomillo de cerdo al ajo

FUENTE: Infobae
El plato se completa con un toque de sal y pimienta, y opcionalmente se decora con perejil fresco picado para aportar color y frescura. La receta resulta accesible y práctica, ideal para quienes buscan un plato principal sabroso en pocos minutos.
Tiempo de preparación
La preparación de este solomillo de cerdo al ajo es sumamente rápida:
- Preparación de ingredientes: 5 minutos
- Cocción del solomillo y la salsa: 8 minutos
- Reposo y emplatado: 2 minutos
Tiempo total estimado: 15 minutos.
Ingredientes
- 1 solomillo de cerdo (aproximadamente 600 g)
- 6 dientes de ajo grandes
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- ½ vaso de vino blanco seco (100 ml)
- Sal y pimienta negra al gusto
- Perejil fresco picado (opcional)
Cómo hacer solomillo de cerdo al ajo, paso a paso
- Limpiar el solomillo de cerdo retirando el exceso de grasa y cortarlo en medallones de 2-3 cm de grosor.
- Pelar y picar finamente los dientes de ajo.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio-alto.
- Añadir los medallones de solomillo y dorar 2 minutos por cada lado, hasta sellar la carne. Retirar y reservar.
- En la misma sartén, incorporar el ajo picado y rehogar durante 1 minuto, evitando que se queme.
- Verter el vino blanco y dejar evaporar el alcohol durante 1-2 minutos, removiendo para integrar los jugos de la carne.
- Regresar los medallones de solomillo a la sartén, sazonar con sal y pimienta, y cocinar 2 minutos adicionales, bañando la carne con la salsa.
- Retirar del fuego, espolvorear con perejil fresco picado y servir de inmediato.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde entre 3 y 4 porciones estándar.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Por porción, se estima el siguiente aporte nutricional aproximado:
- Calorías: 270
- Grasas: 13 g
- Grasas saturadas: 3 g
- Carbohidratos: 2 g
- Azúcares: 0,2 g
- Proteínas: 34 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La preparación puede conservarse en la heladera, en recipiente hermético, hasta 3 días. Para mantener la jugosidad, se recomienda recalentar suavemente antes de consumir.