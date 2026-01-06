Receta fácil e imperdible de solomillo de cerdo al ajo

El plato se completa con un toque de sal y pimienta, y opcionalmente se decora con perejil fresco picado para aportar color y frescura. La receta resulta accesible y práctica, ideal para quienes buscan un plato principal sabroso en pocos minutos.

Tiempo de preparación

La preparación de este solomillo de cerdo al ajo es sumamente rápida:

Preparación de ingredientes: 5 minutos

Cocción del solomillo y la salsa: 8 minutos

Reposo y emplatado: 2 minutos

Tiempo total estimado: 15 minutos.

Ingredientes

1 solomillo de cerdo (aproximadamente 600 g)

6 dientes de ajo grandes

3 cucharadas de aceite de oliva

½ vaso de vino blanco seco (100 ml)

Sal y pimienta negra al gusto

Perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer solomillo de cerdo al ajo, paso a paso

Limpiar el solomillo de cerdo retirando el exceso de grasa y cortarlo en medallones de 2-3 cm de grosor.

Pelar y picar finamente los dientes de ajo.

Calentar el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio-alto.

Añadir los medallones de solomillo y dorar 2 minutos por cada lado, hasta sellar la carne. Retirar y reservar.

En la misma sartén, incorporar el ajo picado y rehogar durante 1 minuto, evitando que se queme.

Verter el vino blanco y dejar evaporar el alcohol durante 1-2 minutos, removiendo para integrar los jugos de la carne.

Regresar los medallones de solomillo a la sartén, sazonar con sal y pimienta, y cocinar 2 minutos adicionales, bañando la carne con la salsa.

Retirar del fuego, espolvorear con perejil fresco picado y servir de inmediato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 3 y 4 porciones estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por porción, se estima el siguiente aporte nutricional aproximado:

Calorías: 270

Grasas: 13 g

Grasas saturadas: 3 g

Carbohidratos: 2 g

Azúcares: 0,2 g

Proteínas: 34 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La preparación puede conservarse en la heladera, en recipiente hermético, hasta 3 días. Para mantener la jugosidad, se recomienda recalentar suavemente antes de consumir.