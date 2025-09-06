Receta de budín de limón y amapolas sin harina

La elaboración de este budín sin harina utiliza harina de almendras y fécula de maíz para lograr una miga liviana y húmeda, y así prescindir por completo de la harina de trigo. El limón se luce como protagonista, aportando ralladura y jugo fresco que resaltan el sabor.

Las semillas de amapola, distribuidas en toda la preparación, son responsables de ese detalle crujiente y original que distingue a este budín de otras opciones tradicionales.

Durante el proceso, se integran los ingredientes húmedos y secos en un solo bol, logrando así una preparación sencilla y práctica, ideal para quienes desean resultados espectaculares sin complicaciones. Esta receta también admite variantes, como reemplazar el yogur por una versión vegetal para quienes llevan una dieta sin lácteos, o ajustar el dulzor según el gusto personal.

Tiempo de preparación

Preparar este budín de limón y amapolas sin harina requiere aproximadamente 1 hora y 15 minutos en total, distribuidos así:

15 minutos para reunir los ingredientes y mezclar la preparación.

45 a 50 minutos de tiempo de horneado.

10 minutos de enfriado previo al desmolde y servicio.

Ingredientes

200 g de harina de almendras

50 g de fécula de maíz (maicena)

150 g de azúcar

3 huevos grandes

80 ml de aceite neutro (girasol o maíz)

120 ml de yogur natural (puede ser vegetal)

Ralladura de 2 limones

2 limones Jugo de 1 limón grande

2 cucharadas de semillas de amapola

1 pizca de sal

1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten (opcional, pero recomendado)

Cómo hacer budín de limón y amapolas sin harina, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde para budín de 22 x 10 cm aproximadamente.

En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y espumosa.

Incorporar el aceite en forma de hilo, batiendo para que se integre.

Agregar el yogur, la ralladura y el jugo de limón, mezclando bien tras cada adición.

En otro recipiente, unir la harina de almendras, la fécula, la pizca de sal y el polvo de hornear.

Sumar estos secos a la mezcla húmeda y mezclar suavemente con espátula, evitando sobrebatir.

Agregar las semillas de amapola hasta que queden bien distribuidas en la masa.

Verter la preparación en el molde, emparejar la superficie y llevar al horno durante 45-50 minutos, o hasta que un palillo salga limpio.

Dejar reposar en el molde unos 10 minutos, luego desmoldar y enfriar completamente sobre una rejilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con esta receta se obtienen aproximadamente 10 porciones individuales de tamaño estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 210

Grasas:13g

Grasas saturadas: 2g

Carbohidratos:20g

Azúcares:13g

Proteínas: 5g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín de limón y amapolas sin harina se puede conservar en la heladera hasta 5 días, bien cubierto, manteniendo su frescura y humedad.