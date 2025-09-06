FUENTE: Infobae
Receta de budín de limón y amapolas sin harina
La elaboración de este budín sin harina utiliza harina de almendras y fécula de maíz para lograr una miga liviana y húmeda, y así prescindir por completo de la harina de trigo. El limón se luce como protagonista, aportando ralladura y jugo fresco que resaltan el sabor.
Las semillas de amapola, distribuidas en toda la preparación, son responsables de ese detalle crujiente y original que distingue a este budín de otras opciones tradicionales.
Durante el proceso, se integran los ingredientes húmedos y secos en un solo bol, logrando así una preparación sencilla y práctica, ideal para quienes desean resultados espectaculares sin complicaciones. Esta receta también admite variantes, como reemplazar el yogur por una versión vegetal para quienes llevan una dieta sin lácteos, o ajustar el dulzor según el gusto personal.
Preparar este budín de limón y amapolas sin harina requiere aproximadamente 1 hora y 15 minutos en total, distribuidos así:
- 15 minutos para reunir los ingredientes y mezclar la preparación.
- 45 a 50 minutos de tiempo de horneado.
- 10 minutos de enfriado previo al desmolde y servicio.
- 200 g de harina de almendras
- 50 g de fécula de maíz (maicena)
- 150 g de azúcar
- 3 huevos grandes
- 80 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
- 120 ml de yogur natural (puede ser vegetal)
- Ralladura de 2 limones
- Jugo de 1 limón grande
- 2 cucharadas de semillas de amapola
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten (opcional, pero recomendado)
- Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde para budín de 22 x 10 cm aproximadamente.
- En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y espumosa.
- Incorporar el aceite en forma de hilo, batiendo para que se integre.
- Agregar el yogur, la ralladura y el jugo de limón, mezclando bien tras cada adición.
- En otro recipiente, unir la harina de almendras, la fécula, la pizca de sal y el polvo de hornear.
- Sumar estos secos a la mezcla húmeda y mezclar suavemente con espátula, evitando sobrebatir.
- Agregar las semillas de amapola hasta que queden bien distribuidas en la masa.
- Verter la preparación en el molde, emparejar la superficie y llevar al horno durante 45-50 minutos, o hasta que un palillo salga limpio.
- Dejar reposar en el molde unos 10 minutos, luego desmoldar y enfriar completamente sobre una rejilla.
Con esta receta se obtienen aproximadamente 10 porciones individuales de tamaño estándar.
Cada porción contiene aproximadamente:
- Calorías: 210
- Grasas:13g
- Grasas saturadas: 2g
- Carbohidratos:20g
- Azúcares:13g
- Proteínas: 5g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
El budín de limón y amapolas sin harina se puede conservar en la heladera hasta 5 días, bien cubierto, manteniendo su frescura y humedad.