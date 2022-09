Qué ves: el test viral que revela si sos una persona muy activa

Mirá la ilustración con mucha atención y señalá lo primero que identificás. Cabe indicar que este tipo de ejercicios no tienen ninguna validez científica, solamente se trata de contenido de entretenimiento, el cual puede servir para reconocer cierto tipo de caracteres.

Si lo primero que viste fue fuego

Sos una persona que sobresale por su gran poder de observación. Nada pasa desapercibido delante de tus ojos y posees una memoria privilegiada que guarda absolutamente todo lo que veas.

Preferís no estar en pareja y tener relaciones amorosas cortas pero intensas. No crees en la monogamia y te encanta experimentar cosas nuevas. Eres transparente y no sabes cómo ocultar lo que sientes. Te caracterizas por tu honestidad y por ser el mejor dando consejos. No toleras la gente hipócrita y huyes de ellos.

Si lo primero que viste fue una mano

Sos una persona muy activa. Siempre buscas nuevas aventuras para poner a prueba tus habilidades. No dejás que te digan qué hacer y te escapas de los lugares en los que no puedes crecer.

La zona de confort no es lo tuyo. Vivís tus días como si no existiera un mañana y en tus relaciones amorosas sos muy fiel. Creés que todos tienen una media naranja esperando ser encontrada y te encanta estar en pareja. Sos cariñoso, leal y adoras compartir tiempo con tu familia y amigos.