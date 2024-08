Qué animales pueden imitar el habla humana

Ripper, el pato

El talento único de este pato almizclero australiano es indudable. Es el primer pato parlante del mundo que aprendió a imitar la voz de su dueño. Ripper nació en 1983 en la Reserva Natural de Tidbinbilla, después de haber sido incubado por una gallina enana y luego criado a mano. En este caso, los patos no suelen ser conocidos por su capacidad para imitar el habla humana, pero este en concreto, ha desafiado las expectativas al imitar el habla humana, incluida una frase que suena sorprendentemente como “You bloody fool”, que traducido es: "Eres un tonto". Está registrado y se han hecho estudios sobre él. Los investigadores grabaron las vocalizaciones del pato Ripper y las analizaron, lo que confirmó que las imitaciones del pato no eran aleatorias, sino intentos deliberados de imitar el habla humana, de su humano. Comprender cómo y por qué Ripper desarrolló esta capacidad podría arrojar luz sobre los factores sociales y ambientales que influyen en la imitación vocal en las aves. Los sonidos que emite Ripper han sido grabados y subidos al Archivo Sonoro Australiano.

image.png

(Midjourney/Sarah Romero)

NOC, la ballena beluga

Las ballenas beluga son conocidas por su amplia gama de vocalizaciones, a menudo llamadas "canarios del mar". Sin embargo, una ballena beluga llamada NOC llevó la imitación vocal a un nuevo nivel al imitar el habla humana. Fueron los expertos de la Fundación Nacional de Mamíferos Marinos en San Diego, donde residía la ballena beluga, quienes descubrieron sorprendidos que producía sonidos que se parecían al habla humana, incluidas palabras y frases. La voz de NOC sonaba como un balbuceo, una especie de imitación submarina a larga distancia del habla humana. Entre las frases comprensibles estaban “Who told me to get out?” (¿quién me ha dicho que salga?). El análisis acústico de estos sonidos reveló que las vocalizaciones de NOC tenían patrones de frecuencia similares al habla humana bajando varias octavas su sonido natural para imitar al humano, una hazaña increíble dadas las diferencias anatómicas entre las ballenas y los humanos. Por desgracia, este cetáceo murió en 1999.

image.png

(Midjourney/Sarah Romero)

Koshik, el elefante

¿Un elefante hablando coreano? Un paquidermo asiático tiene un vocabulario de varias palabras en coreano con las que puede imitar la voz humana y por tanto ser comprendidas por un ser humano. Si bien los elefantes son famosos por su inteligencia y sus complejos comportamientos sociales, este elefante también ha despertado el interés de la ciencia por su compleja habilidad que consigue colocando la punta de la trompa dentro de su boca, modificando su tracto vocal para producir sonidos similares a los humanos. Entre las palabras coreanas que ha aprendido Koshik, que vive en l el parque temático Everland en Yongin, Corea del Sur, se encuentran "annyeong" (hola), "choah" (bueno), "nuo" (acostarse), "anja" (siéntate) o "aniya" (no). Los investigadores creen que quizá ha adquirido esta habilidad para estrechar lazos con su entrenador y podría surgir de una necesidad innata de socializar tanto con otros elefantes como con otras especies, como la humana.

"El único contacto social que ha establecido Koshik ha sido con su entrenador y creemos que imita las palabras para establecer lazos de confianza con él", explicó Oh Suk-Hun, un veterinario de Everland y coautor del estudio que recogió la revista Current Biology.

image.png

(iStock)