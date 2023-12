Pagó un viaje, no le dieron las vacaciones y tomó una decisión extrema

“En mi trabajo tenemos ciertas pólizas que si las rompés, te suspenden tres días o una semana. Entonces, ¿qué pasó? Yo tenía todo pago, no me iban a dar las vacaciones, así que hice que me suspendan”, contó.

Ante la insólita estrategia, sus seguidores quedaron sorprendidos e intrigados por lo que había hecho. Sin embargo, la joven no contó específicamente el hecho que hizo que el departamento de recursos humanos le notifique la interrupción de su jornada laboral por unos días, aunque luego reveló que la empresa retiró dichas pólizas para que otros empleados no hagan lo mismo.

El día que ella tenía que viajar para sus ansiadas vacaciones, recibió una llamada inesperada de su jefe que le preguntaba dónde estaba y por qué no estaba en el trabajo. Aparentemente, él no estaba enterado de su restricción y se indignó con la noticia, pero ella ya estaba en el aeropuerto con poca voluntad de presentarse a trabajar. “Yo no estoy, déjame en paz”, dijo Esmeralda mientras mostraba que estaba haciendo la fila para subirse al avión.

En los comentarios, los usuarios se tomaron su actitud con humor y contaron sus anécdotas frente a situaciones similares: “Yo la apliqué para ayudar a una compañera, necesitaba un permiso y se lo negaron así que la suspendí el día que necesitaba”, “Algo así hice y una semana después que regresé de vacaciones, me despidieron”, “No me dieron vacaciones de última hora, me tomé una pastilla que me da alergia y me incapacitaron. Hinchada pero en la playa”, fueron algunos de los mensajes.