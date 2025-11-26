Ocultó el cadáver de su madre y se disfrazó de ella para cobrar su pensión
Un hombre de 57 años fue detenido en Italia tras suplantar a su madre fallecida para renovar su documento y seguir cobrando su pensión. La policía encontró el cuerpo momificado en su casa.
Las autoridades italianas investigan un caso de suplantación de identidad y presunto fraude a la seguridad social que impactó a la comuna de Borgo Virgilio, en Lombardía. Un hombre de 57 años fue detenido luego de presentarse disfrazado como su madre, fallecida en 2022, con el propósito de renovar su documento de identidad y continuar percibiendo la pensión de la mujer.
El episodio se descubrió cuando personal del registro civil detectó irregularidades durante el trámite, que en Italia es obligatorio realizar de manera presencial. La supuesta anciana presentaba características físicas incompatibles con su edad, como vello oscuro en zonas visibles, rastros de barba, un tono de voz distinto y maquillaje muy marcado. Ante estas inconsistencias, la empleada municipal a cargo del procedimiento notificó de inmediato a las autoridades, que convocaron nuevamente a la titular del documento para continuar el proceso.
En la segunda citación, la situación resultó aún más evidente. Agentes policiales observaron que la persona llegó conduciendo un vehículo, pese a que la verdadera mujer nunca había obtenido licencia de conducir. Al interceptarlo, confirmaron que se trataba del hijo de la fallecida, quien terminó admitiendo la maniobra.
Tras la detención, la policía registró el domicilio familiar y halló el cuerpo momificado de la mujer, identificado como Graziella Dall’Oglio, de 82 años. El cadáver estaba envuelto en sacos de dormir y oculto dentro de un armario en la zona de lavandería. Según la investigación preliminar, el hombre —que había trabajado como enfermero y actualmente se encontraba desempleado— habría intentado retrasar la descomposición mediante la extracción de fluidos corporales.
La pesquisa también detectó operaciones inmobiliarias realizadas en los últimos años, en las que el detenido figuraba como apoderado de su madre. Vecinos y conocidos habían advertido a las autoridades que no la veían desde hacía tiempo, lo que sumó indicios a la sospecha.
El hombre enfrenta cargos por ocultamiento de cadáver, fraude al Estado, suplantación de identidad y falsificación de documento público. Permanece bajo custodia mientras aguarda los resultados de la autopsia, que determinará la causa de muerte de la mujer.
De acuerdo con datos de la Guardia di Finanza, los fraudes vinculados al cobro de pensiones de personas fallecidas siguen siendo frecuentes en Italia, debido a la falta de sincronización entre los registros de defunción y los sistemas de prestaciones, lo que permite que algunos casos permanezcan ocultos durante años.