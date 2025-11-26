Ocultó el cadáver de su madre y se disfrazó de ella para cobrar su pensión

Tras la detención, la policía registró el domicilio familiar y halló el cuerpo momificado de la mujer, identificado como Graziella Dall’Oglio, de 82 años. El cadáver estaba envuelto en sacos de dormir y oculto dentro de un armario en la zona de lavandería. Según la investigación preliminar, el hombre —que había trabajado como enfermero y actualmente se encontraba desempleado— habría intentado retrasar la descomposición mediante la extracción de fluidos corporales.

La pesquisa también detectó operaciones inmobiliarias realizadas en los últimos años, en las que el detenido figuraba como apoderado de su madre. Vecinos y conocidos habían advertido a las autoridades que no la veían desde hacía tiempo, lo que sumó indicios a la sospecha.

El hombre enfrenta cargos por ocultamiento de cadáver, fraude al Estado, suplantación de identidad y falsificación de documento público. Permanece bajo custodia mientras aguarda los resultados de la autopsia, que determinará la causa de muerte de la mujer.

De acuerdo con datos de la Guardia di Finanza, los fraudes vinculados al cobro de pensiones de personas fallecidas siguen siendo frecuentes en Italia, debido a la falta de sincronización entre los registros de defunción y los sistemas de prestaciones, lo que permite que algunos casos permanezcan ocultos durante años.