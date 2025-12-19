El mate, ¿hidrata o no?: la respuesta final de la ciencia

Sin embargo, estudios publicados en el European Journal of Clinical Nutrition muestran que, en consumidores habituales de bebidas con cafeína, este efecto es mínimo y no alcanza a generar deshidratación clínica. El líquido que aporta la infusión supera ampliamente cualquier aumento leve en la eliminación de orina.

Lo que dice la ciencia hoy

La evidencia actual indica que el mate sí contribuye a la hidratación diaria, especialmente cuando forma parte de un consumo habitual y moderado. Al estar compuesto mayoritariamente por agua, suma líquido al balance hídrico total del día.

Además, el organismo desarrolla tolerancia al efecto diurético de la cafeína cuando su consumo es regular, lo que reduce aún más cualquier impacto negativo sobre la hidratación.

Esto significa que, para la mayoría de las personas sanas, tomar mate no deshidrata y puede contar como parte de la ingesta de líquidos diarios.

Aunque el mate hidrata, los especialistas coinciden en que no debe reemplazar completamente al agua. El agua sigue siendo la mejor opción para cubrir las necesidades básicas de hidratación, especialmente durante el ejercicio, en días de mucho calor o ante cuadros de fiebre, diarrea o vómitos.

El mate puede complementar, pero no sustituir, el consumo de agua. Alternar ambas bebidas es una estrategia saludable.

¿Quiénes deberían moderar el consumo de mate?

Si bien el mate es seguro para la mayoría de las personas, hay situaciones en las que se recomienda moderación:

Personas con hipertensión sensible a la cafeína

Quienes presentan trastornos del sueño

Embarazadas, por el contenido de cafeína

Personas con problemas gástricos, si el mate se consume muy caliente

En estos casos, el consejo no es eliminarlo, sino ajustar la cantidad y la temperatura.