Mirá cómo ocultar tus seguidores en Instagram

Cómo ocultar los seguidores en Instagram con cuenta verificada

Según la página web especializado en tecnología Xataka, en caso de que los usuarios tengan la cuenta verificada, deberán seguir los siguientes pasos:

Desde el perfil de la cuenta comprobada, ir a “Configuraciones”.

Seleccionar la opción “Cuenta”.

Buscar la opción “Ocultar a quiénes sigo” y luego ir la otra opción “Ocultar seguidores”.

Una vez realizados estos pasos, la función se activará automáticamente.

Cómo ocultar la lista de seguidores y seguidos sin una cuenta verificada

Los usuarios que no disponen de cuenta verificada, podrán modificar la privacidad de la cuenta para que solo las personas que desean aceptar como seguidores puedan ver sus listas.

Ir al perfil.

Ir a “Configuración” y después al apartado “Privacidad”.

Hacer click sobre la opción “Cuenta privada”.

Cómo saber si alguien me dejó de seguir en Instagram

El método está disponible tanto en celulares con Android como iOS, y no es necesario modificar ningún tipo de ajuste en lo que respecta a la privacidad de la cuenta.

Primero se debe acceder a la app de Instagram instalada en el móvil.

Una vez que se haya ingresado a la misma se debe buscar el nombre del usuario de quien se sospecha que dejó de seguir a determinada cuenta.

Luego hay que hacer click sobre el apartado que dice “Siguiendo” y buscar la cuenta que se cree que “perdió” un follower. Si en la lista de seguidos no figura el nombre, es porque ese usuario dio un unfollow.

Para conocer si alguien dejó de seguir tu propia cuenta, hay que:

Abrir Instagram instalada en el móvil e ir al perfil propio.

Luego clickear en “Seguidores” y buscar la cuenta que se cree que dejó de seguirte. Si el usuario en cuestión no aparece como follower es porque dejó de seguirte.

Si al momento de buscar una cuenta, el perfil figura con la siguiente frase “Esta cuenta es privada”, no es posible ver los nombres de las personas a quienes sigue, por lo que no será posible descubrir los unfollows. Esto significa que la persona “revocado” el permiso de seguimiento a determinado perfil (por lo que ese perfil no podrá ver su contenido), pero no necesariamente significa que haya dejado de seguir a alguien. En este sentido vale aclarar que uno puede tener seguidores y no seguirlos y viceversa.