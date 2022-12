Martes 13, la evolución del "no te cases ni te embarques" al "día de la mala suerte"

No pasar por debajo de una escalera, hacer lo imposible para que un gato negro no nos cruce por delante de izquierda a derecha, evitar el peligro de enfrentarnos a siete años de desgracias si rompemos un espejo, no derramar la sal o el vino, no abrir un paraguas bajo techo, son algunas de las admoniciones que solo nos pueden traer mala suerte. Sin contar algunos ritos caseros de no saludarse debajo del marco de una puerta, y en cuestiones de dinero es fundamental pisar el peine que se cae al piso y luego guardarlo en el bolsillo, o si tenemos comezón en la palma de la mano derecha, ponerla en el bolsillo, así recibiremos dinero, porque si nos pica la izquierda, seguramente vamos a perderlo.