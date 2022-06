Los teléfonos que quedarán fuera de juego durante 2022

El primero en la lista son Galaxy S9 y S9 Plus, que tuvieron su presentación en 2018 en el Mobile World Congress de Barcelona. Aunque es un dispositivo móvil que no tiene mucho tiempo en el mercado, ha sido la propia compañía quien decidiera que no recibiría más actualizaciones ni parches de seguridad.

Asimismo, le siguen el iPhone 4S, junto con el iPhone 5C, que fueron lanzados en el 2012 y 2013, respectivamente. Estos productos usaron materiales de menor costo, lo que les permitía competir en el mercado como un dispositivo de gama media.

A pesar de que estos dispositivos son considerados como íconos, Apple ya ha anunciado que estos teléfonos ya no recibirán más actualizaciones por parte de la compañía. Como se sabe, dicha compañía soltará su sistema operativo iOS 16 el próximo septiembre del 2022.