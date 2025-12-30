Los mejores consejos para dormir bien durante las Fiestas

Así lo afirma Carlos Egea, neumólogo y miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), quien añade que un descanso escaso puede causar problemas metabólicos, como la diabetes o la obesidad.

Además, el especialista señala que no hay que olvidar que un alto porcentaje de accidentes domésticos y de tráfico están vinculados a la falta de sueño, por lo cual, se recomiendan tener en cuenta diversos consejos.