Un bebé de Jáchal fue trasladado en helicóptero al hospital Rawson

Este martes, un bebé recién nacido con dificultades respiratorias fue aeroevacuado desde Jáchal hasta el hospital Rawson.

Este martes se llevó adelante en Jáchal un operativo de aeroevacuación sanitaria para el traslado urgente de un bebé recién nacido que presentaba dificultad respiratoria, una situación que requirió la inmediata intervención del traslado aéreo en helicóptero al Hospital Rawson, según informó Actualidad Jachallera.

Ante el cuadro clínico, desde el nosocomio se activó el protocolo correspondiente, lo que dio inicio a un despliegue coordinado de distintos organismos con el objetivo de garantizar un traslado rápido y seguro del paciente. En ese marco, personal de la Comisaría 21 realizó la escolta de la ambulancia durante el trayecto hacia el Aeroclub de Frontera Jáchal, asegurando la fluidez del recorrido y priorizando la emergencia.

Asimismo, intervino el Destacamento de Bomberos Nº 2 de la Policía de San Juan, que colaboró con tareas de apoyo operativo y prevención, sumándose al trabajo conjunto desplegado en el lugar. A este dispositivo también se incorporó el personal del aeroclub, que brindó asistencia logística y técnica para posibilitar la aeroevacuación.

