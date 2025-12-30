Este martes se llevó adelante en Jáchal un operativo de aeroevacuación sanitaria para el traslado urgente de un bebé recién nacido que presentaba dificultad respiratoria, una situación que requirió la inmediata intervención del traslado aéreo en helicóptero al Hospital Rawson, según informó Actualidad Jachallera.
Un bebé de Jáchal fue trasladado en helicóptero al hospital Rawson
