Gobierno evalúa llamar otra vez a extraordinarias para febrero

Se espera que en febrero, Patricia Bullrich, en su rol de jefa del bloque de senadores libertarios, avance en los acuerdos para sancionar esta importante reforma que anhela el oficialismo para la segunda mitad del mandato, tal como lo hizo con el Presupuesto 2026.

Contará para esa tarea con la ayuda de referentes de la Rosada como Diego Santilli y Eduardo “Lule” y Martín Menem.

En ese marco, ya quedó descartado que se vaya a sesionar en el Congreso durante enero.

La fecha estimativa del 2 de febrero para retomar el debate, apunta especialmente a la reforma laboral, debido a queel presidente considera que es una de las iniciativas centrales para profundizar su programa de gobierno porque permitiría aumentar las contrataciones en el sector privado.

Por su parte, la reforma del Código Penal no será tratado durante las sesiones extraordinarias debido a que es un proyecto extenso que requerirá meses de debate.