Según medios chilenos, el ingreso de turistas argentinos cayó un 66%

Si bien las causas pueden ser diversas, una de las situaciones que más ha repercutido del otro lado de la cordillera es la sensación de inseguridad, pese a que las estadísticas oficiales indican una baja en los delitos en comparación con el año pasado.

La preocupación se intensificó tras el robo a turistas argentinos en La Serena, hecho que motivó a la alcaldesa Daniela Norambuena a solicitar mayor apoyo al Gobierno. La jefa comunal afirmó que estos episodios responden a bandas criminales organizadas, especializadas en el robo de vehículos y que se desplazan siguiendo los flujos turísticos.

Norambuena aseguró que el municipio ha reforzado sus medidas preventivas, con puntos de seguridad activos en Avenida del Mar, equipos operando las 24 horas, inspectores, guardacostas y mayor tecnología. “No descansamos ni un solo minuto, porque entendemos la preocupación de las familias afectadas y de quienes nos visitan”, sostuvo.

Reunión clave por la seguridad

Tras este escenario, el Consejo de Seguridad de La Serena sesionó de manera extraordinaria, con la participación del seremi de Seguridad, Carabineros, PDI, Armada, Sernatur y gremios del turismo. Allí se analizaron los últimos reportes delictuales y se definieron nuevas medidas para reforzar la seguridad en distintos sectores de la comuna.

El seremi de Seguridad, Adio González Cortés, informó que actualmente existe un 22% menos de robos de vehículos, resultado de un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad. Además, anunció que se reforzará la dotación policial con carabineros provenientes de otras regiones.

Por su parte, el jefe de la Prefectura Provincial de la PDI, Jaime Lazo Chandía, destacó que es muy baja la cantidad de ciudadanos argentinos víctimas de delitos, lo que demuestra que las medidas implementadas durante el año y en la temporada estival están dando resultados.

En la misma línea, el jefe de la Cuarta Zona de Carabineros, general Christian Brebi, remarcó la disminución del 22,6% en robos de vehículos y sustracción de accesorios, aunque aclaró que “más allá de los números, el impacto del delito en las personas es significativo”.

Refuerzo de seguridad en Coquimbo

Desde Coquimbo, el alcalde Ali Manouchehri aseguró que la seguridad es una prioridad, destacando la inversión en 207 cámaras de televigilancia, lectores de patentes, drones y una central de monitoreo con inteligencia artificial. Además, detalló el despliegue estival con salvavidas certificados, torres de vigilancia y coordinación permanente con fuerzas de seguridad, subrayando que llevan cuatro temporadas sin fallecidos por inmersión.

Mientras tanto, autoridades chilenas y argentinas continúan trabajando para revertir la percepción de inseguridad y recuperar el flujo turístico a través del Paso de Agua Negra, clave para la integración regional y la actividad económica de ambos lados de la cordillera.