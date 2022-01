Llevó a su perro al veterinario y le devolvieron otro

Sin embargo, la dueña de un perro se dio cuenta que no era solo el nuevo corte lo que tenía de diferente el animal. Es así que Tykesha Cherry fue a buscar a su cachorro blanco a la peluquería y se subió al auto para ir directo a su casa. Hasta que vio que este lucía diferente a como lo conocía antes de traerlo al centro de belleza canina.

perritos cambiados veterinaria.jpg

El hecho tuvo lugar en Virginia, Estados Unidos, donde Cherry decidió mostrarle a su novio el perro que estaba con ella, porque tenía dudas. Así, según explicó el medio The Mirror, la pareja de la joven expresó “Uh, se ve diferente”, y fue entonces que la foto de comparación entre el perro que estaba en su vehículo y su mascota se volvió viral en las redes.

Por lo que la mujer se regresó de inmediato a la peluquería para reclamar por su amigo llamado “Lucky”, expresando que no era el perro que le dieron. “Yo estaba como ‘este no es mi perro, ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está mi cachorro?’ Estaban impactados, todos estaban en estado de shock” manifestó Cherry al portal de noticias.

“Entiendo la confusión, ambos son blancos, pero pensé que tendrían etiquetas en la parte posterior o algo así. Definitivamente me sentí aliviada cuando me reuní con Lucky” agregó luego, junto con su mascota. Así, también contó lo que vivió a través de las redes y su episodio se volvió viral entre los internautas, que no podían creer lo que le había sucedido.