Le dijo a su perra que iban a ir al campo y su reacción se hizo viral

En el clip, que Justi tituló “Dominga enterándose de que nos vamos al campo el finde”, se la puede ver acostada en la cama mientras su fiel compañera, una Vizsla de gran tamaño y color marrón, la observa atentamente. La tiktoker le dice: “Espero que estés contenta porque mañana vamos a ir a Balcarce”, refiriéndose a la localidad donde viven las hermanas de Dominga. Al escuchar los nombres de sus compañeras Olga y Flora, la perra reacciona con una mezcla de sorpresa y emoción, moviendo la cabeza como si tratara de procesar la noticia.

Pero su emoción no se termina ahí. Cuando Justi le asegura que van a ir a ver a “Birra”, otra de las hermanas, la perra ya no puede contener su alegría. Y cuando escucha “Te juro, vamos a ir al campo”, se levanta de la cama lista para partir, aunque la joven rápidamente le aclara que va a ser “mañana”. La reacción de Dominga al darse cuenta de que todavía no es el momento no tiene desperdicio: la desilusión en sus ojos es innegable, se resigna y se acomoda junto a su dueña.