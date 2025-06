Jugadores de la Juventus vivieron un incómodo encuentro con Donald Trump

“(...) Fue un poco raro cuando empezó a hablar de política con Irán y todo. Yo solo quiero jugar al fútbol”, dijo el delantero estadounidense Timothy Weah en declaraciones al diario The New York Times. Además, mencionó que le indicaron que tenía que ir, es decir, no se podía ausentar.

Embed

Diversos medios de comunicación estuvieron presentes en este encuentro, y fue por eso que el presidente les respondió preguntas sobre la guerra entre Irán e Israel y dijo que no había tomado una decisión sobre un posible ataque por parte de Estados Unidos. Mientras, los jugadores en el fondo se mostraban serios ante la situación.