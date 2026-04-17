Inteligencia artificial mejora la detección temprana de melanoma
Un estudio cientifíco demostró que la inteligencia artificial puede predecir el riesgo de melanoma hasta cinco años antes, superando a los métodos tradicionales de detección.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Gotemburgo demostró que modelos avanzados de inteligencia artificial pueden predecir el riesgo de melanoma utilizando datos rutinarios de salud. El estudio, que analizó a más de seis millones de personas, abre nuevas posibilidades para la detección temprana de uno de los cánceres de piel más agresivos.
La investigación evidenció que estos sistemas superan a los métodos tradicionales basados únicamente en variables como edad y sexo. Al incorporar información más amplia —como diagnósticos previos, consumo de medicamentos y nivel socioeconómico—, los modelos lograron identificar correctamente a personas con riesgo futuro en el 73% de los casos, frente al 64% de las herramientas convencionales.
El trabajo fue desarrollado junto a la Universidad Tecnológica de Chalmers y se apoyó en registros poblacionales para mejorar la precisión del análisis. Durante un seguimiento de cinco años, se registraron más de 38.000 casos de melanoma dentro de una muestra de más de 6 millones de individuos, lo que aportó una base estadística robusta para validar los resultados.
El estadístico Martin Gillstedt, integrante de la Academia Sahlgrenska, señaló que los datos sanitarios disponibles permiten identificar a quienes presentan factores de riesgo elevados. En la misma línea, el dermatólogo Sam Polesie explicó que el uso de algoritmos avanzados puede complementar la evaluación clínica y mejorar la toma de decisiones en salud pública.
Uno de los principales aportes del estudio es la posibilidad de estratificar el riesgo, es decir, segmentar a la población según su probabilidad de desarrollar la enfermedad. Según los resultados, algunos grupos identificados por la IA presentaban hasta un 33% de probabilidad de desarrollar melanoma en un período de cinco años.
Los investigadores remarcaron que esta tecnología permitiría optimizar los recursos del sistema sanitario, enfocando controles médicos más frecuentes en personas con mayor riesgo y avanzando hacia esquemas de medicina personalizada.
Sin embargo, advirtieron que la implementación aún requiere nuevas validaciones, marcos regulatorios y consensos dentro de los sistemas de salud. La incorporación de inteligencia artificial en la práctica clínica deberá atravesar etapas de evaluación antes de su uso masivo.
Los resultados posicionan al análisis de grandes bases de datos mediante IA como una herramienta clave para mejorar la prevención y detección temprana, en un contexto donde el melanoma sigue siendo uno de los principales desafíos en salud pública.