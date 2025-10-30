Furor en TikTok por el parecido de un usuario con el presidente Milei

¿Qué dijeron los usuarios de TikTok sobre el parecido del joven con el presidente Milei?

Entre las respuestas más populares se destacan mensajes como:

“Es el doble de riesgo”.

“Que pida un ADN urgente”.

“Milei de Temu”.

“Es re igual”.

“El Javi paisano no existe. El Javi paisano”.

Otros usuarios se concentraron en los gestos y expresiones del protagonista, escribiendo frases como “Se ríe igual que Milei” y hasta el peinado es igual.

El video no solo muestra al joven cocinando, sino también una serie de imágenes donde se lo ve tomando mate en una camioneta y posando con una bebida en la mano, lo que refuerza su perfil cotidiano y espontáneo.

Sin embargo, no todos coincidieron con el parecido. Algunos comentarios señalaron: “No se parece tanto” o “Es solo el mismo corte de pelo”, mientras otros ironizaron con frases como “Tráiganme una urna que lo vototambién”.

Lo cierto es que el clip se convirtió en uno de los más comentados de la semana en TikTok Argentina, confirmando cómo el humor político sigue encontrando terreno fértil en las redes. En tiempos donde cada detalle se vuelve meme, este “doble de Milei” logró lo impensado: “quitarle” protagonismo, aunque sea por unos segundos, al mismísimo presidente.