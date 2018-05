Estos son los pros y contras de tomar jugo de naranja por las mañanas

La experta en nutrición Marta Lorenzo, está a favor del consumo de esta fruta por las mañanas y explica sus razones:





– Un vaso de jugo de naranja natural aporta el 60% de la dosis diaria recomendada de vitamina C. Esta dulce delicia además es fuente de ácido fólico y vitamina A, lo que es bueno para la visión y para las embarazadas.





– Esta fruta ayuda a reforzar las defensas naturales del organismo, lo que es positivo para prevenir catarros y resfriados. Además, contiene un antioxidante llamado hesperidina al cual se le atribuye la propiedad de reducir el riesgo de infarto en un 15%.





– Para los que consumen naranja a fin de reducir el estreñimiento, hay que decirles que el jugo no sería lo más recomendable ya que se pierde gran parte de la fruta. Lorenzo recomienda acompañar esta fruta con cereales y verduras a fin de incrementar el consumo de fibras.





– Es un producto antienvejecimiento. Por su alto contenido de vitamina C, ayuda a la formación del colágenos por lo que es bueno para la recuperación de los tejidos corporales.





– Nos aporta energía gracias a su contenido de azúcares de rápida absorción.





También tiene contraindicaciones:





Un estudio publicado por Diabetes and Endocrinology asegura que el consumo frecuente de jugos de fruta puede favorecer la aparición de enfermedades como la diabetes de tipo 2, problemas cardiovasculares y obesidad. Esto se debe a que provoca que se disparen los niveles de azúcar en la sangre en un nivel semejante al de otras bebidas azucaradas como las gaseosas.





Además, el consumo de jugo de naranja podría dañar gravemente el esmalte dental si no se toman los recaudos necesarios. Un estudio de Yanfeng Ren, profesor asociado del Rochester Eastman Institute for Oral Health, descubrió que esta bebida redujo la dureza del esmalte dental en un 84% en las personas que lo bebían todos los días durante una semana. "Escogimos el de naranja porque es el más popular. Pero la mayoría tienen un pH por debajo de 4 (que es muy ácido), para evitar el crecimiento bacteriano", afirma Ren, quien recomienda consumir la naranja entera y no en forma de jugo, ya que, asegura: "Obtenés todos los beneficios nutricionales sin ningún efecto corrosivo".





Para los que prefieren el jugo, recomienda enjuagarse la boca con agua inmediatamente después de consumirlo, pero sin cepillarse (hay que esperar 30 minutos para hacerlo). "Si te lavás enseguida, dañarás la capa de esmalte", afirma.





Fuente: viapais