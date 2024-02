Estos son los deportistas mejores pagos del mundo

Cristiano Ronaldo se mantiene firme en el primer puesto de los futbolistas que más millones gana anualmente por su desempeño como futbolista. El atleta registra ingresos de U$s 275.000.000 gracias a su contrato en Arabia y los sponsors que lo siguen. Con esta suma, tiene una gran ventaja frente al segundo lugar, ocupado por Jon Rahm, una superestrella del golf.

La estrella del futbol argentino Lionel Messi quedó en el tercer lugar del ranking por sus ingresos como jugador. De acuerdo al documento que difundió la Asociación de Jugadores de la MLS, el jugador encabeza la tabla de los mejores pagos de la liga. Según la información del sitio estadounidense que elaboró el listado, el jugador recauda U$s 130.000.000 anuales.

Ranking de los 10 deportistas que más ingresos generaron en dólares

Cristiano Ronaldo (Portugal, fútbol) - U$s 275.000.000.

Jon Rahm (España, golf) - U$s 203.000.000.

Lionel Messi (Argentina, fútbol) - U$s 130.000.000.

LeBron James (EE.UU, básquet) - U$s 125.750.000.

Kylian Mbappé (Francia, fútbol) - U$s 125.000.000.

Neymar (Brasil, fútbol) - U$s 121.000.000.

Stephen Curry (EE.UU, básquet) - U$s 98.900.000.

Giannis Antetokounmpo (Grecia, básquet) - U$s 88.400.000.

Kevin Durant (EE.UU, básquet) - U$s 86.900.000.

Patrick Mahomes (EE.UU, fútbol americano) - U$s 84.300.000.

Qué rol ocupan las mujeres en el ranking de los deportistas con mayores ingresos

Un aspecto que llama la atención en el ranking es que no hay ninguna mujer en este top 100. Y lejos están de entrar, ya que la tenista estadounidense Coco Gauff, de 19 años, fue quien más ingresos registra en la actualidad y la suma es de U$s 22.700.000 . Desde el retiro de las hermanas Williams y el descanso de Naomi Osaka, las mujeres ya no ocupan lugares en el listado de los deportistas que más dinero ganan.