Qué es el punto G: el secreto mejor (y peor) guardado del placer femenino

Además, desarrolló muchas tecnologías relacionadas con la salud de la mujer como los siguientes anticonceptivos: el gorro cervical, una cúpula de plástico que se autoinsertaban en la vagina para bloquear físicamente la entrada de espermatozoides al útero; y el anillo de Gräfenberg, el primer dispositivo similar al DIU.
A pesar de esto, sus estudios siempre fueron cuestionados y desestimados. Según Thomas Laqueur, historiador que estudió la historia del sexo, estudiar el orgasmo femenino era considerado innecesario. Durante siglos, la medicina europea veía el cuerpo femenino como simplemente una “versión imperfecta” del masculino.
Treinta años después, los equipos de investigación comenzaron a ampliar su trabajo. En 1981, Frank Addiego, ginecólogo estadounidense, y colegas, lo nombraron oficialmente como “Punto Gräfenberg”, destacando su papel clave en el orgasmo y la eyaculación femenina.
Dónde está ubicado
Un años más tarde, en 1982, tres sexólogos ampliaron estas investigaciones y escribieron un libro sobre esta zona: “El punto G y otros descubrimientos recientes sobre la sexualidad femenina”. Acortaron su nombre a “punto G”, explicaron cómo encontrarlo y detallaron sus características.
En el libro afirman que el punto G es una pequeña área de tejido eréctil, que puede endurecerse y aumentar de tamaño. Está ubicada en la pared vaginal justo detrás del hueso que protege los órganos urinarios y sexuales.
Gracias a la tecnología se pudo saber más sobre su composición. En 2009 se descubrió que en realidad, el punto G es la extensión del clítoris interno. Sus estudios se basaron en ecografías 3D del clítoris y estudios anatómicos, donde se demuestra que el clítoris es mucho mas grande de lo que se ve.
Cómo estimular el punto G
El clítoris interno es palpable, ya que rodea la vagina, y puede estimularse incluso durante la penetración. Su estimulación directa puede provocar eyaculación femenina, es decir, la expulsión de un líquido no urinario durante el orgasmo
A continuación, una breve guía de cómo encontrarlo y estimularlo correctamente:
- A mayor excitación, más se nota. La manera más rápida de encontrarlo es que la mujer esté lo más excitada posible, ya que el clítoris aumenta hasta tres veces su tamaño y se hace más palpable.
- Se puede utilizar uno o dos dedos para encontrarlo. Se debe introducir poco a poco en la vagina para poder sentirlo.
- Yemas hacia arriba. Siempre utilizando las yemas de los dedos, se debe colocar uno o dos dedos con forma de “gancho”, como cuando llamamos a alguien que está lejos y movemos los dedos hacia nosotros indicando “ven”.
- Realizar el tacto. Moviendo los dedos hacia arriba, tocando la pared superior de la vagina, se podrá sentir el clítoris interno.
- La zona tiene una textura diferente. Es un área rugosa y esponjosa de piel que cuenta con numerosas terminaciones nerviosas. Tocarlo correctamente depende absolutamente de cómo le guste a tu pareja.