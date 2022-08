El jugo que quema grasas que es tendencia entre famosos

Para ella, ningún alimento por sí mismo (es decir consumiéndolo solo) es mágico ni es un superalimento que ayude a prevenir enfermedades. “Siempre que hablemos de los compuestos bioactivos que puede tener un alimento es en el contexto de una alimentación saludable”, precisó.

Cómo nació la tendencia del jugo de apio y cuáles son sus supuestos beneficios

El jugo de apio nació de la mano del estadounidense Anthony William, que fomenta su consumo ya que, según él, reduce el riesgo de enfermedades, fortalece el sistema inmune, actúa como antioxidante, ayuda a reducir la grasa corporal e, incluso, previene lagunas mentales.

“Los componentes de esta bebida contribuyen a evitar infecciones de todo tipo y a eliminar las células malignas en el cerebro que pueden disparar esta patología”, señala en sus redes sociales. No obstante, no hay ninguna evidencia científica que compruebe todo lo anterior.

El apio no ayuda a bajar de peso, pero otorga saciedad

Azzaro señaló que, a diferencia del brócoli (que, consumiéndolo tres veces por semana en el marco de una dieta saludable, previene distintos tipos de cáncer), el apio no tiene muchos compuestos bioactivos.

No obstante, aclaró que es un alimento bajo en calorías, con un alto contenido de agua (casi un 95%). “El porcentaje que le queda de vitaminas y minerales es muy poco significativo: contiene vitamina C, ácido fólico, potasio y mucha fibra. Son alimentos que por su elevado nivel de fibra brindan mucha saciedad, lo que lo hace ideal para incluirlo en un plan de alimentación para descenso de peso, pero no es mágico si se lo consume solo”, precisó.

Cuál es el plan ideal para bajar de peso

Según Azzaro, para bajar de peso lo único que sirve es un plan de alimentación saludable, que incluya alimentos reales, es decir, todos aquellos que no son ultraprocesados, como las carnes rojas y blancas, huevos, frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, lácteos descremados, frutos secos y semillas.

“No sirve hacer una dieta para bajar de peso con gaseosas sin azúcar, galletitas de paquete (aunque sean light), y otros productos ultraprocesados que causan enfermedades no transmisibles como obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera. La alimentación saludable (a base de alimentos reales) debe ir acompañada de actividad física, con un estilo de vida activo más ejercicio”, aconsejó.

“Otro punto importante para el descenso de peso es el manejo de las emociones con respecto a la comida: comer por hambre real y no por hambre emocional (ansiedad, estrés, aburrimiento, enojo, etcétera)”, concluyó.