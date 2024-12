Día Mundial del SIDA: cuál es la situación en Argentina

Los avances significativos contra esta terrible enfermedad que tomó notoriedad en la década de los 80 comenzaron en 1995 cuando por primera vez el VIH pudo ser controlado con varias pastillas diarias, logrando reducir las cargas virales a niveles no detectables. Para 1997, se introdujo el primer tratamiento de una sola dosis diaria, que, junto a otro medicamento de doble dosis, disminuyó la ingesta de 25 pastillas a solo 5 al día. En 2005 se avanzó con drogas con nuevos mecanismos de acción para frenar la reproducción del virus.

Hoy en día, el tratamiento del VIH permite a las personas mantener una carga viral indetectable, mejorando así su calidad de vida y reduciendo la transmisión del virus. En 2023, según Naciones Unidas, de los 39,9 millones de personas que fueron diagnosticadas con VIH, el 77% recibía tratamiento antirretroviral (TAR), marcando un avance notable desde 2010, cuando solo 7,7 millones de personas accedían a esta terapia.

Según los datos que publica el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina 140.000 personas viven con VIH y cada año 5.300 adquieren el virus. Aunque esta realidad pareciera que no se puede cambiar, terminar con el VIH es posible si todas las personas que viven con el virus conocen su diagnóstico a tiempo y luego acceden a la atención y al tratamiento, aseguran los expertos que determinaron las 3 claves para terminar con el VIH en nuestro país radican en ampliar los test de VIH, mejorar la atención y que todos los contagiados accedan al tratamiento correcto.

En Argentina, los diagnósticos de infecciones de transmisión sexual crecieron un 51,5 % entre enero y septiembre de 2024 (fuente: Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis)

1-Más pruebas de diagnóstico

Leandro Cahn, Director Ejecutivo de Fundación Huésped explicó respecto a punto de ampliar el acceso a más pruebas de diagnóstico, que “realizarse el test de VIH es fundamental en dos sentidos: si se confirma que el diagnóstico es negativo, es una oportunidad para reforzar las medidas de cuidado. Mientras que, si el resultado es positivo, la persona puede acceder a un tratamiento que le permite tener una calidad de vida similar a la de alguien que no tiene el virus.”

El experto aseguró que en la actualidad, el test de VIH es gratuito, confidencial y no requiere orden médica. Las personas pueden conocer su diagnóstico a partir de una gota de sangre tomada de un dedo en menos de 15 minutos. Los datos del Ministerio de Salud indican que un 13% de las personas VIH positivas, desconoce su diagnóstico, lo que aumenta el riesgo de complicaciones a largo plazo y la posibilidad de transmitir la infección a otras personas.

2-Mejor atención a las personas

El estigma y los mitos en torno al VIH dificultan la lucha contra el virus e impactan en quienes viven con él (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la atención a las personas, el 44% de las personas conoce su estado serológico de manera tardía, cuando su sistema de defensas se encuentra debilitado.

Desde Fundación Huésped, precisaron que hace una década se comprobó científicamente que las personas que acceden al tratamiento y mantienen los niveles de carga viral tan bajos que los análisis no pueden detectarlos no transmiten el virus por vía sexual. “El concepto Indetectable=Intrasmisible no solo favorece la reducción del estigma y discriminación hacia las personas con VIH, sino que también nos ofrece una herramienta para terminar con la epidemia”, aseguraron.

La doctora Vanesa Fridman, médica de la División Infectología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (MN 97832), sostuvo que uno de los principales problemas frente al VIH radica en el desconocimiento del diagnóstico. “El hecho de no recibir tratamiento oportuno puede complicar el pronóstico a largo plazo y aumentar la posibilidad de transmitir la infección a otras personas. Por eso, es fundamental el diagnóstico temprano, ya sea en la consulta de rutina con el médico clínico o cualquier contacto con el sistema de salud”, afirma la profesional.

Iniciar el tratamiento antirretroviral inmediatamente tras el diagnóstico mejora la calidad de vida y reduce la transmisión del virus (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de las ITS no solo mejoran la calidad de vida de los pacientes, sino que también disminuyen significativamente la propagación de la infección. “Un diagnóstico temprano permite a la persona infectada iniciar tratamiento antirretroviral y lograr un control del VIH, con la posibilidad de mantener una carga viral indetectable y evitar el contagio a otras personas por vía sexual”, agrega Fridman. Además, señala que muchas personas aún no tienen claro cuáles son las formas de transmisión de las ITS ni los métodos de prevención, independientemente de su nivel educativo.

La especialista también resalta que las consecuencias de un diagnóstico tardío no solo afectan a los pacientes, sino a la sociedad en general. “Cuando una persona no recibe tratamiento oportuno, la infección puede seguir avanzando y presentarse con enfermedades asociadas o infecciones oportunistas lo que implica mayores costos para el sistema de salud”, advierte.

En cuanto a la franja etaria, Fridman destaca que la mayoría de los pacientes infectados con ITS se encuentran en el rango de los 20 a 35 años. En el caso específico del VIH, el Ministerio de Salud informa que se diagnostica “un 69% de varones cis con VIH con una mediana de edad de 32 años, mientras que las mujeres cis representan el 29% con una mediana de 35 años”.

En muchos casos, especialmente entre las mujeres, el diagnóstico se realiza en el contexto del embarazo, cuando ya están en contacto con los servicios de salud. “Muchas mujeres llegan a la consulta con el embarazo ya avanzado, y es ahí cuando se les ofrece y realiza el estudio y se detecta la infección”, explica Fridman.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Silvina Ivalo, infectóloga de DIM Centros de Salud, resalta la importancia de realizar un test anual en personas sexualmente activas para detectar situaciones de riesgo y aclara algunos aspectos a tener en cuenta:

Por su parte, la doctora Ainoha Vilariño, especialista en infectología de la misma institución explica por qué aumentan cada vez más los casos de ITS. “El incremento se debe al inicio de las relaciones sexuales a edades tempranas, por no utilizar los métodos barrera, pero también a la escasa difusión de información a la población general”. Hoy en Argentina las infecciones más frecuentes son Sífilis, Gonorrea, Clamidia, Herpes simple, Hepatitis B, Hepatitis C, HPV y VIH. “Todas las personas pueden contraer una ITS estén o no en pareja, cualquiera sea su género, orientación sexual, aspecto físico y/o nivel socioeconómico y cultural. La mayoría de las ITS son curables y tienen un tratamiento efectivo”, completa la especialista.

Para evitar estas situaciones, los métodos barrera como el preservativo peneano, vaginal o el campo de látex disminuyen la posibilidad de transmisión de las ITS. Es fundamental usarlos de principio a fin en todas las prácticas sexuales. Son seguros, fáciles de usar, accesibles, prácticamente sin efectos adversos, y los métodos que, además de reducir significativamente la posibilidad de transmisión del VIH y otras ITS, evitan los embarazos no intencionales. “Es muy importante recordar siempre que es fundamental usar un preservativo nuevo al alternar de práctica (por ejemplo, de anal a vaginal) o de persona; e higienizar los juguetes sexuales, antes y después de usarlos”, aconseja la infectóloga.

En tanto, la Profilaxis Post-Exposición o PEP se refiere al uso de medicación antirretroviral luego de una exposición potencial al VIH para reducir la posibilidad de transmisión, y debe iniciarse dentro de las 72 horas de producido el evento.

Existe amplio consenso en que la PEP es una herramienta segura y altamente efectiva para reducir la transmisión del VIH. Por su parte, la Profilaxis Pre-Exposición para el VIH o PrEP consiste en el uso de medicación antirretroviral en personas VIH negativas y en riesgo sustancial de contraer VIH para reducir su posibilidad de infección.

A diferencia de la PEP, que se prescribe luego de la exposición, la PrEP se refiere al uso continuo o a demanda de medicación antirretroviral antes de las situaciones de exposición. Cabe recordar que en el calendario nacional están disponib les las vacunas para el HPV y la HEPATITIS B Y A.

3-Tratamientos para el VIH

Y por último, en cuanto a los tratamientos, a pesar del conocimiento basado en la evidencia con el que se cuenta, según al anticipo del presupuesto argentino 2025, se proyectan 66.500 tratamientos para personas con VIH, cifra inferior a los 70.500 proyectados para 2024, y muy similar a los 66.893 de 2023, lo que implica no tener en cuenta los cerca de 5000 nuevos casos anuales.

Además del beneficio individual para la persona que conoce su diagnóstico y accede al tratamiento, promover el testeo y el acceso temprano a la terapia antiviral es una medida sumamente costo-efectiva desde el punto de vista económico: una persona que no sabe que tiene VIH puede contribuir involuntariamente a propagar la infección y, además, podrá generarle costos adicionales al sistema de salud si requiere internación y tratamiento si desarrollara una infección oportunista.