Descubrió que la engañaban por un detalle de una foto

“Aquella vez que mi novio con el que llevaba cuatro años me mandó una foto de Snapchat en la que me estaba siendo infiel”, escribía a sus seguidores en el video delante de la selfie enviada por su ex. Ante la situación se comunicó con su pareja “Le pregunté si se dio cuenta de que me envió una mujer en su Snapchat y no tenía idea. Asique se lo envié y me dijo que estaba loca y que era la novia de un amigo”, explicaba la influencer.

Si bien su ex no hizo más que negar la infidelidad, Sydney quedó con incertidumbre ante aquella situación y comenzó a investigar lo que la llevó a descubrir que en el último tiempo había sido engañada con más chicas de las que ella pensaba.

El efecto dominó no tardó en llegar y otras mujeres compartieron historias similares a la de Sydney, contando como empezaron a investigar por cuenta propia y como dieron con la verdad, tras algunos detalles que empezaban a notar, dándose cuenta de las infidelidades de sus ex.