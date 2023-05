Descubren por qué salen canas en el cabello

Esta proliferación sigue un sistema curioso: la célula madre da lugar a dos células nuevas, una de las cuales se mantiene como célula madre y queda inactivada hasta que vuelva a ser necesaria su función, mientras que la otra migra a capas más exteriores y se transforma en una célula transitoria, que se divide masivamente hasta dar lugar a una gran cantidad de células diferenciadas.

Una vez diferenciadas, se piensa que el proceso es, casi siempre, irreversible —a excepción de las células cancerosas—. Desde una célula diferenciada, en principio, no es posible volver a obtener una célula madre.

Mientras no sea necesario, las células madre se mantienen inactivas, por lo tanto, no se reproducen, no se replica el ADN y se mantiene el material genético a salvo de posibles mutaciones. De esta manera, se evita la degradación de sus extremos, los llamados telómeros. En el folículo piloso, hay varios tipos celulares, cada uno con sus células madre implicadas. Uno de ellos es el melanocito, denominado así porque sintetiza melaninas, los pigmentos que dan color al cabello.

El nuevo estudio sobre la aparición de las canas

Hasta ahora, se pensaba que la causa principal de las canas era que el sistema de células madre que da lugar a los melanocitos falla prematuramente en comparación con otros linajes celulares; como consecuencia, los melanocitos dejarían de renovarse y el cabello perdería su pigmentación.

Un equipo de investigación liderado por Qi Sun, de la Escuela de Salud Pública de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, realizó un estudio cuyos resultados parecen rechazar esta hipótesis. Según sus análisis, recientemente publicados en la revista Nature, el motivo que se esconde tras la despigmentación prematura del cabello, que llamamos “canas”, puede ser otro muy distinto.

Tal como pudo comprobar el equipo de Sun en ratones, los melanocitos del folículo piloso, una vez diferenciados, son capaces de revertir su estado al de células madre. A largo plazo, se pudo observar que el linaje del sistema de células madre de melanocitos puede llegar a estar dominado por melanocitos revertidos, en lugar de células madre reservadas. Estas células podrían migrar de vuelta a la capa de células madre, en un movimiento de ascenso y descenso que fue comparado con un yo-yo.

Según los investigadores, durante el envejecimiento, se produce una acumulación masiva de células madre revertidas que no consiguen migrar de vuelta a la región donde deben estar y quedan, de algún modo, ‘varadas’. Al mantenerse alejadas de los lugares donde se reciben las señales de proliferación, permanecen latentes y ya no contribuyen a la renovación de nuevas generaciones de melanocitos.

Otros hallazgos sobre las células madre

Estos hallazgos proponen un nuevo modelo de comprensión, en el que la desdiferenciación de las células desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de los linajes de células madre. Un nivel de plasticidad celular que, hasta ahora, era desconocido en células sanas.

Además, este estudio abre las puertas a una comprensión más profunda de la naturaleza del cáncer de piel más peligroso que se conoce: el melanoma. Estos tumores se derivan de los melanocitos, y conservan la capacidad de autorrenovación independientemente de su estado, incluso, cuando están completamente diferenciados. La plasticidad y reversibilidad natural que, según el estudio, demuestran tener los melanocitos puede ser el motivo de la agresividad de los melanomas y de la dificultad inherente a su eliminación.

En tanto, el conocimiento que proporciona este descubrimiento, no solo puede ayudar a retrasar o reducir la aparición de canas, sino que también puede proporcionar nuevas herramientas en la lucha contra ciertos tipos de cáncer, como el melanoma, y otros problemas de salud relacionados con la pigmentación de piel o cabello.