Cuestionó las "juntadas de los hombres" y armó un debate en las redes

Debido al furor que ocasionó su reflexión, más tarde opinó que los varones "se reprimen" bastante y que "hay cosas que requieren hablar con alguien". En los comentarios, si bien algunos le respondieron seriamente, otros usuarios aprovecharon para bromear respecto a "las juntadas con los pibes".

Qué preguntó la joven en Twitter sobre las reuniones entre amigos varones

"Los hombres cuando se juntan con sus amigos, ¿Hablan de peleas con sus parejas, emociones o momentos alegres/de mier** en general que estén pasando? Siento que se juntan a jugar un FIFA, a tomar un fernet y pum, a casa", escribió la autora en la descripción del tuit.

https://twitter.com/lusuaarezz/status/1667349899866718209 Pregunta los hombres cuando se juntan con sus amigos HABLAN de peleas con sus parejas, emociones o momentos alegres/de mierda en general q estén pasando??? Siento q se juntan a jugar un fifa tomar un fernet y pum a casa — Lucía (@lusuaarezz) June 10, 2023

Más tarde, le indicaron que "generalmente hay un amigo con el que se hablan de esas cosas", pero esto no terminó de responder su duda: "Me lleva a la pregunta número dos. ¿Por qué son tan cerrados?". Muchos hombres comenzaron a contestar rápidamente y, en general, los más adultos expresaron que no lo charlan debido a cómo los criaron.

"No hablamos de esas cosas, no", "Lo último que se habla en las juntadas es de las novias. Lo normal es fútbol, quilombos, minas, laburo, etcétera", "Mi mejor amigo no habla nada de esos temas con sus amigos varones, los habla conmigo. Creo que en general son más abiertos a hablarlo con amigas mujeres", son algunas respuestas.

Por otra parte, una usuaria reflexionó: "Depende de quiénes se junten. Entre mis amigos, algunos se cuentan todo y se piden consejos entre ellos, especialmente sobre mujeres. Otros son más de juntarse a hacerse compañía y capaz a hablar de cosas de la vida, como lo que les pasa en el laburo. Pero no hablan de sentimientos ni nada de eso".

Ciertas personas afirmaron que sí hablan sobre sus sentimientos, pero que no se hacen tantas preguntas entre ellos y no siempre las conversaciones se vuelven tan "profundas". "Si es que tocamos esos temas, nunca los llegamos a abordar de forma seria. Ni siquiera sé por qué", "Yo me abro cuando siento que lo necesito", añadieron otras dos.