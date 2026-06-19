Cuándo será el Eclipse solar más largo del siglo

La singularidad del eclipse solar del 2 de agosto reside en la alineación casi perfecta de la Tierra, la Luna y el Sol. Debido a la órbita elíptica de la Luna, esta se encontrará relativamente más cerca de la Tierra, lo que le permitirá bloquear completamente el Sol y proyectar una amplia sombra de aproximadamente 258 kilómetros de ancho que se extenderá a lo largo de 15.227 kilómetros sobre la superficie terrestre.

Esta rara alineación hace que la franja de totalidad sea inusualmente amplia y duradera, abarcando alrededor de 1,5 millones de millas cuadradas (2,5 millones de kilómetros cuadrados), aunque esto representa solo una fracción de la superficie terrestre.

Los recaudos que hay que tomar para verlo

Para presenciar el eclipse en todo su esplendor, es necesario encontrarse dentro de la trayectoria de la totalidad, preferiblemente en zonas con poca nubosidad. Algunos lugares ideales para observarlo son Tarifa, España (el punto más austral de Europa), playas de Túnez o Luxor, Egipto, una ciudad histórica repleta de templos antiguos

Estos lugares ofrecen no solo vistas despejadas, sino también un rico contexto cultural que complementa la experiencia celestial. Entre los momentos más esperados destacan las llamadas “perlas de Baily”, pequeños destellos luminosos que aparecen cuando la luz solar atraviesa los valles y montañas del relieve lunar poco antes y después de la totalidad.

Momentos más tarde surge el famoso “anillo de diamante”, un efecto visual que deja visible un único punto brillante de luz alrededor del borde de la Luna, creando una imagen similar a una joya resplandeciente en el cielo.

En tanto, los especialistas recuerdan que la observación del eclipse requiere medidas de seguridad, por lo que será necesario utilizar gafas certificadas para eclipses durante todas las fases parciales, ya que mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños oculares permanentes. Las medidas de seguridad recomendadas incluyen: