Cuál es la mejor forma de depilarse la nariz

“Las vibrisas nasales, que así se llama al vello de la nariz que se depila, están ubicadas en el vestíbulo nasal, en la entrada de las fosas nasales. Sirven de filtro para el aire que ingresa a nuestras fosas nasales. Es decir, que filtran polvo, bacterias, virus, pólen y esporas. En los animales, están mucho más desarrolladas”, explica Ana Cofré (M.N.117.124) médica avezada en Patología de Olfato y Gusto, docente de Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la UBA.

La experta señala que está demostrado el beneficio potencial de la reducción de la densidad de vibrisas en algunos pacientes con obstrucción nasal.

Los pelos de la nariz aumentan con la edad

A medida que se cumplen años, estos pelos de la nariz, que normalmente miden entre 0,1 mm y 1 cm, se engrosan y alargan por una influencia hormonal androgénica.

Con la edad hay una mayor sensibilidad a los andrógenos y no es raro que empiecen a asomar por las ventanas nasales e incluso se vuelvan de color blanco, como el pelo del resto del cuerpo.

“Este tipo de pelos se hacen más visibles con el paso del tiempo porque se engrosan o crecen un poquito más, debido a las acciones hormonales que se van produciendo”, resume la experta.

El dermatólogo español Fernández-Crehuet suma otro motivo por el que los pelos de la nariz se alargan: “Hay ciertos fármacos que se utilizan fundamentalmente para tratar la alopecia androgénica, por ejemplo el minoxidil, que también hacen que aumente esa fase de crecimiento llamada anágena. Es muy frecuente que provoque este efecto secundario, sobre todo cuando se toma vía oral, y no solo sucede con el pelo de la nariz, sino también con el de otras partes del cuerpo, como las orejas o la barba”.

¿Depilarse la nariz causa más infecciones?

Independientemente de la causa, cuando los pelos de la nariz sobresalen, para algunas personas se convierte en un problema estético. La solución, depilarse el vello nasal. ¿Esta práctica es perjudicial para la salud o puede causar una infección en el cerebro como se afirma en algunos vídeos de YouTube? Fernández-Crehuet niega rotundamente esos efectos, “no es real, es rarísimo que produzca una infección a nivel profundo”.

Hay pacientes a los que les causa una aversión muy grande socialmente y se lo quieren quitar. “La depilación se efectúa en estos casos, pero como medida generalizada, no se recomienda depilar la nariz”, puntualiza Cofré.

El dermatólogo coincide en que “el pelo es algo que la naturaleza ha puesto ahí con una función. Pero no es una gravedad tremenda quitarse el pelo de la nariz. Hoy día es frecuente que entren en conflicto la estética imperante y la funcionalidad”.

Aunque la depilación de los pelos de las fosas nasales no supone exponerse a grandes riesgos, sí que presenta algunos inconvenientes: “La extracción del pelo duele, aunque es soportable, y puede provocar una pequeña inflamación o infección denominada vestibulitis. Y raramente puede dar una infección un poquito mayor que se llama absceso o foliculitis, pero es extremadamente raro, es decir, que la depilación es una técnica bastante segura. Los estudios han constatado que esta práctica no produce más infecciones”, subraya Férnández-Crehuet.

Métodos de depilación de la nariz más seguros

En cuanto a métodos de depilación, existen los que extraen el pelo, como las pinzas o la cera, los que lo rasuran (máquinas cortapelos o tijeras especiales con la punta redondeada) y el láser. Según Fernández-Crehuet no existe evidencia de que una técnica sea mejor que otra, ni más sana que otra.

“Todos los métodos de depilación que puedas utilizar en otras zonas también son aplicables para la nariz, con cuidado y con asepsia de los instrumentos para no crear infecciones”, señala el médico. Así que elegir uno u otro dependerá de cada persona, ya que cada uno ofrece unas ventajas e inconvenientes.

Cómo depilarse la nariz sin dolor

Si se quiere evitar el dolor de la tracción, la opción es recortarlo, pero la persona tiene que rasurarse frecuentemente.

“Recortarlo es más seguro porque con pinzas o cera se produce una inflamación al traccionar y porque el pelo puede crecer doblado y dar lugar al crecimiento del mismo para adentro, aunque esto último no es frecuente”, subraya Fernández-Crehuet.

El experto no recomendaría la cera ni la crema depilatoria, “porque estamos aplicando sobre mucosas, no sobre piel. Desde el sentido común me parece menos aconsejable que la extracción del pelo con pinza o rasurarlo”, señala y aconseja que después de recortar el vello, se humedezcan las fosas nasales con unas gotas de suero fisiológico.