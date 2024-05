Consiguió trabajo hace una semana y ahora quiere renunciar: el motivo

Al pasar los días, los empleadores le notificaron que tras culminar la primera semana debía pasar a trabajar 8 horas, como es habitual en cualquier trabajo. Esta propuesta la indignó por completo y se quejó. “No quiero trabajar más. Quiero renunciar. Estoy hace una semana y no aguanto más”, aseguró.

“No aguanto la atención público, no me gusta”, sostuvo la joven indignada. “¿Por qué dije que si en la entrevista?”, reclamó. A su vez, reveló que ella tiene su propio emprendimiento y que también es manicura, por lo que no se siente del todo cómo con el trabajo bajo dependencia.

Embed - Respuesta a @angie jaja vayan a tirarles cv son piolas los jefes @ornella15_ Respuesta a @angie jaja vayan a tirarles cv son piolas los jefes sonido original - Ornella

En cuestión de pocas horas el clip recibió miles de visualizaciones, ‘Me Gusta’ y comentarios de otros seguidores que la criticaron por su descargo. “Renunciá y dejale el puesto a alguien que realmente se lo merece”, “Tranquila, la primera semana siempre es más pesada”, “En el mundo normal se trabaja 8 horas”, escribieron algunos usuarios.