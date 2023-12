Comprobó que su marido la engañaba, pero quedó atónita con quién lo hacía

Este fue el caso de Catherine, una joven tiktoker que contó cómo descubrió una de las peores cosas que le pasaron en la vida: su marido le era infiel con su mamá. “Mi abuela me había advertido sobre lo cercanos que eran, pero yo no quise creer hasta que me enteré”, confesó en uno de sus videos.

Gracias a una publicación que se hizo viral en TikTok, la chica contó el relato del engaño con detalles y sus seguidores esperaron ansiosos a la historia completa.