Cómo aumentar la vitamina D de forma natural

¿Por qué tengo deficiencia de vitamina D?

La falta de parámetros normales o la deficiencia de vitamina D tiene que ver con una combinación de factores biológicos, ambientales y de estilo de vida.

Muchas personas no pueden exponerse mucho al Sol, o viven en lugares fríos y nublados (la mayoría del tiempo) o directamente no suelen broncearse. Y además, no conocen qué cuáles son las otras formas naturales de incorporar este nutriente clave para nuestra salud.