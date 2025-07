Aseguran que comer dos huevos por día puede bajar el colesterol

Los resultados son claros: comer dos huevos por día no solo no aumenta el colesterol LDL (el “malo”), sino que puede ayudar a reducirlo, siempre que se los consuma en el marco de una dieta baja en grasas saturadas. Es decir, los huevos no serían el verdadero problema, sino la manteca, los fiambres y los productos ultraprocesados con los que suelen acompañarse.

“El colesterol en los alimentos no se relaciona directamente con el colesterol en sangre. En cambio, la grasa saturada sí muestra una conexión directa”, afirman los autores del estudio.